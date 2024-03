Regionalliga West: Bocholt-Spieler Zunge aus dem Hals geholt - Schiri wird ausgezeichnet

Vor dem Regionalligaspiel zwischen den U23-Mannschaften des FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln wurde Schiedsrichter Patrick Holz geehrt. Das hatte er sich mehr als verdient.

Das Regionalliga-Spiel zwischen den U23-Mannschaften des FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln (0:1) am vergangenen Sonntag hatte bereits vor dem Anpfiff seinen ersten Höhepunkt.

Ausnahmsweise standen aber nicht die Spieler der beiden Mannschaften im Mittelpunkt, sondern Schiedsrichter Patrick Holz. Der junge Referee aus Münster bekam durch den Vizepräsidenten des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) Jürgen Kreyer die Fair-Play-Urkunde überreicht. Und die hatte sich der 26-Jährige mehr als verdient. Denn er rettete Anfang November durch seinen beherzten und geistesgegenwärtigen Einsatz auf dem Spielfeld wahrscheinlich ein Menschenleben.

Was war passiert? In der zweiten Minute des Regionalligaspiels zwischen dem 1. FC Bocholt und Alemannia Aachen brach Bocholts Spieler Marvin Lorch nach einem Zweikampf mit Aachens Nils Winter bewusstlos zusammen.

Bei dem Zweikampf wurde er aus kurzer Distanz vom Ball an der Schläfe getroffen und verlor sofort das Bewusstsein. „Winter und ich liefen einem Ball entgegen, er war früher dran, wollte klären und der Ball hat mich an der Schläfe getroffen. Ich war sofort weg. Kollegen sagten mir später, dass das so um die 30 bis 60 Sekunden gewesen sein müssen“, erzählte Lorch danach gegenüber RevierSport.

Holz schaltete als Erster. Er brachte den am Boden liegenden Spieler in die stabile Seitenlage und zog ihm die Zunge aus dem Rachen, damit er nicht erstickt. „Meine Kollegen sagten auch, dass ich anfing zu husten. So schaltete der Schiedsrichter schnell und zog die Zunge heraus. Ich danke ihm auf jeden Fall für diese tolle und schnelle Reaktion“, beschrieb Lorch die für ihn lebensgefährliche Situation.

Jürgen Kreyer, Vizepräsident des WDFV, lobte bei der Übergabe seinen Schiedsrichter: „Mit seinem entschlossenen Eingreifen in einer Notsituation hat Schiedsrichter Patrick Holz möglicherweise ein Menschenleben gerettet. Für dieses vorbildliche Verhalten bedanken wir uns im Namen der Fußballfamilie bei Patrick Holz.“

Das Spiel der beiden U23-Teams in Gelsenkirchen war das erste Regionalligaspiel für Patrick Holz nach diesem Vorfall.