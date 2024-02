Mindestens 250.000 Euro sollen bei der RWO-Anleihe rumkommen, damit sich der Aufwand lohnt. Sechsstellig ist man bereits.

Anfang Februar gab Rot-Weiß Oberhausen bekannt, dass der Regionalligist eine Fananleihe auf den Markt bringt.

In der Mitteilung damals hieß es: "Mit der „Kleeblatt-Anleihe" geht der SC Rot-Weiß Oberhausen einen Weg, den noch kein Regionalligist in Fußball-Deutschland gegangen ist – getreu dem Motto „Neu denken, ohne traditionelle Werte zu verlieren“. Ziel der Anleihe ist es, RWO neu aufzustellen und innovativer zu werden. Die „Kleeblatt-Anleihe“ gibt dem Verein die Möglichkeit, frisches Geld aufzunehmen und sich strukturell neu aufzustellen. Die Einnahmen sollen für die Zukunft des Vereins genutzt werden und zu einem ausgeglichenen und wettbewerbsfähigen Etat in den nächsten Jahren beitragen."

Nun geht die erste Phase der Zeichnung dem Ende entgegen. Noch elf Tage kann man in die Anleihe investieren. Der Klub gab bekannt. Die Zeichnungsfrist beträgt zunächst einen Monat. Bei Bedarf könnte diese Frist aber auch noch einmal verlängert werden. Erst ab einer Mindestannahmeschwelle von 250.000 Euro würde die Anleihe Sinn ergeben, das sagte RWO-Aufsichtsratschef Damian Schröder in einem RS-Gespräch.

Bis dahin fehlt noch etwas. Zwölf Tage vor dem Ende kamen durch 70 Investoren 110.500 Euro zusammen (Stand: 19. Februar, 20 Uhr). RWO-Interimsboss Hajo Sommers erklärte: "Wir sind noch nicht ganz zufrieden, doch es bewegt sich jede Woche etwas. Aber bei solchen Anleihen sind oft die letzten vier oder fünf Tage entscheidend."

Was mit dem Geld genau gemacht werden soll, wird auch erst dann entschieden, wenn klar ist, welche Summe eingesammelt werden konnte.

So wird die Anleihe von Rot-Weiß Oberhausen verzinst

Mit der RWO-Anleihe werden Ihnen jährlich 4,0 Prozent Zinsen gutgeschrieben.

Jedes Jahr können Sie zusätzlich zum Zinssatz weitere Bonuszahlungen für das jeweilige Kalenderjahr erhalten, die vom sportlichen Erfolg abhängig sind.

Zusätzlich 4 Prozent erhalten Sie bei einem Aufstieg und Erteilung der Lizenz in die 3. Liga.

2 Prozent erhalten Sie jährlich je Klassenerhalt in der 3. Liga und weitere 3 Prozent jährlich bei einem Gewinn des Verbandspokal (Niederrheinpokal).