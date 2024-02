Der Wuppertaler SV braucht auf seiner Geschäftsstelle mehr Man-Power. Diese scheint schwer zu finden sein. Nun wendet sich der Verein gar an die Öffentlichkeit.

Vor wenigen Tagen hatte sich Friedhelm Runge zu Wort gemeldet und die Strukturen beim Wuppertaler SV kritisiert und zeitgleich mitgeteilt, dass er den WSV zur neuen Saison nicht mehr in dem Rahmen wie gewohnt finanziell unterstützen wird.

Der 85-jährige Unternehmer sagte der Westdeutschen Zeitung: "Ich werde den WSV weiter unterstützen, aber nicht mehr in dem Maße wie bisher. Vielleicht mit 500.000 bis 600.000 Euro in Zukunft. Das ist etwa ein Drittel dessen, was ich in dieser Saison hineingebe. Die von mir und Emka zur Verfügung gestellten finanziellen Unterstützungen sollten auch dazu dienen, um im Verein professionelle Strukturen aufzubauen. Dadurch sollte insbesondere der Aufstieg in die 3. Liga vorbereitet werden"

Kurzum: Runge ist seit Jahren Ein Dorn im Auge, dass der WSV keine potenten Sponsoren in der Stadt findet und er immer wieder Löcher stopfen muss und den Etat zum Großteil stellt. Und: Das die Man-Power, die Personen, die für den WSV arbeiten, doch sehr zu Wünschen übrig lassen.

So hatte im Januar 2024 Daniel Grebe, Marketing-Vorstand des WSV, nach acht Jahren seine Kündigung eingereicht. Er wird den WSV nur noch bis zum Saisonende zur Verfügung stehen. Die Suche nach einem adäquaten Nachfolger ist wohl schwieriger als angenommen.

Der Wuppertaler SV wendete sich nun gar Richtung potentieller Kandidaten auf den Posten des Vorstand für Marketing und Vertrieb via Pressemittelung. Und: die Betonung liegt hierbei auf eine "ehrenamtliche" Aufgabe.

"Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit, die kreatives Marketing entwickelt und Vertriebsinitiativen verantwortet. Erfahrung im Marketing, vorzugsweise im Sportbereich, wird erwartet. Interessierte können ihre Bewerbungen mit Lebenslauf und Motivationsschreiben an vorstandsbewerbung-vwr@wuppertalersv.com senden", heißt es in dem Schreiben.

Der 36-jährige Daniel Grebe war einst Profi beim Wuppertaler SV (153 Spiele), Sportfreunde Siegen (110) und Rot-Weiss Essen (43).

Dr. Jürgen Hoß, Verwaltungsratsvorsitzender des WSV, erläutert: "Der Wuppertaler SV ist weit mehr als nur ein Fußballverein; er ist eine leidenschaftliche Gemeinschaft, die sich den Werten des Sports und der Zusammengehörigkeit verschrieben hat. Diese Position bietet nicht nur die Möglichkeit, den Verein zu stärken, sondern auch aktiv an der Gestaltung der Zukunft des Wuppertaler SV mitzuwirken. Wir haben bewusst beschlossen, die Stelle online auszuschreiben, um möglichst viele talentierte Menschen zu erreichen. Wir suchen jemandem, der Erfahrung, sondern auch Leidenschaft für Marketing, Vertrieb und Fußball mitbringt und sind gespannt auf viele interessante Bewerbungen von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten. Als Verwaltungsratsvorsitzender freue ich mich darauf, wenn wir bald eine weitere engagierte Persönlichkeit im Vorstand begrüßen dürfen."