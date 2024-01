Kurz vor dem Ende des Transferfensters hat Rot-Weiß Oberhausen noch einen Zugang präsentiert.

Was RevierSport bereits berichtete, wurde am Mittwochabend von Rot-Weiß Oberhausen bestätigt.

RWO hat vor dem Spiel am Freitag in der Regionalliga West gegen den SV Lippstadt (19:30 Uhr) einen weiteren Spieler verpflichtet. Phil Sieben wird ab sofort für die Kleeblätter auflaufen.

Der 24-jährige Mittelfeldakteur, der zuletzt bei Roda Kerkrade unter Vertrag stand, kann am Freitag bereits eingesetzt werden. Ausgebildet wurde Sieben beim VfL Lüneburg, dem SC Paderborn und dem FC Schalke 04. Neben zwölf Spielen in der A-Junioren Bundesliga kam Sieben 52-mal in der Regionalliga West für Fortuna Düsseldorf II zum Einsatz. Für zwei Einsätze bei den Fortuna-Profis reichte es auch.

Nun der Wechsel nach Oberhausen, über den sich der Sportliche Leiter Patrick Bauder freut: „Wir sind froh, dass wir uns vor Transferfensterschluss mit Phil im Offensivbereich verstärken konnten. Er ist ein Akteur, der offensiv alle Positionen spielen kann und spielerische Elemente mit ins Spiel bringt.“

Der Zugang betont nach seiner Unterschrift: „Das Umfeld und das Trainerteam haben mir die Entscheidung, zu RWO zu wechseln, leicht gemacht. Ich wurde im ersten Training bereits super aufgenommen und hoffe eine erfolgreiche Saison zu spielen, um die Ziele des Vereins zu erreichen.“

Dafür müssen am Freitag drei Punkte gegen Lippstadt her. Nicht mithelfen können bei dem Unterfangen ab 19 Uhr die verletzten Oguzhan Kefkir, Marius Kleinsorge (beide Trainingsrückstand) und Nico Klaß (Rückenbeschwerden).

Zudem sind Cottrell Ezekwem (Gelb-Rot), Pierre Fassnacht und Tim Stappmann (beide Gelbsperre) nicht dabei. Bei einer weniger ausgetragenen Partie hat RWO neun Zähler Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Bocholt.