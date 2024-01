Bocholts Trainer Dietmar Hirsch will auch in den restlichen 15 Spielen noch oft jubeln.

Am Samstag geht es in der Regionalliga West wieder ums Eingemachte: der erste komplette Spieltag in 2024 steht auf dem Programm. Der Tabellenführer startet daheim.

Der 1. FC Bocholt empfängt am Samstag (3. Februar, 14 Uhr) den 1. FC Köln II zum Auftakt in die Restrunde der Regionalliga West. Mit zwei Punkten Vorsprung stehen die Hünting-Kicker an der Tabellenspitze. Das soll auch so bis zum Schluss bleiben. "Ich habe immer gesagt, dass wir gerne da oben stehen. Wir haben es uns auch verdient. Doch jetzt beginnt die zweite Hälfte und da werden die Karten auch neu gemischt. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Alles andere macht keinen Sinn. Wir gehen das alles mit einer kontrollierten Euphorie an", sagt Dietmar Hirsch. Der Bocholter Erfolgstrainer sieht seine Mannschaft auf die restlichen 15 Saisonspiele gut vorbereitet. "Speziell die Woche in der Türkei hat uns sehr geholfen. Wir konnten dem schlechten Wetter entfliehen und hatten in Lara super Bedingungen. Die Stimmung in der Mannschaft war top und diese konnten wir auch herüber transportieren. Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden", erzählt Hirsch. Nur Isaak Akritidis (muskuläre Probleme) sowie die Langzeitverletzten Dildar Atmaca und Gino Windmüller (beide Reha) fallen aktuell aus. Obwohl die Bocholter mit Nicolas Hirschberger (Fortuna Düsseldorf II), Raphael Assibey-Mensah (TSV Schott Mainz) und Philipp König (MSV Duisburg) schon drei Spieler im Winter-Transferfenster verpflichteten, sind die Aktivitäten noch nicht beendet. "Wir haben mit Lucas Fox und Luca Reck nur zwei Torhüter. Da suchen wir noch einen dritten Mann. Und vielleicht machen wir noch etwas in der Defensive. Ein Allrounder, der sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann, ist ein Thema", verrät Hirsch. Mit der U21 des 1. FC Köln erwartet Hirsch zum Auftakt einen harten Gegner. Hirsch: "Beim 0:1 in Köln waren wie nicht gut. Da haben wir sehr lethargisch agiert. Wir treffen auf eine sehr starke U21-Mannschaft. Wir werden schon im ersten Spiel 2024 voll gefordert sein. Aber, klar: Wir spielen am heimischen Hünting und wollen mit der Unterstützung unserer Fans die Punkte zuhause behalten."

