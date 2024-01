Rot-Weiß Oberhausen bringt eine Fan-Anleihe heraus. Wir sprachen mit RWO-Boss Thorsten Binder und Aufsichtsratschef Damian Schröder über die Zukunft der Kleeblätter.

Rot-Weiß Oberhausen hat in den kommenden Jahren einiges vor. Deshalb hat der Klub nun eine bundesweit einzigartige Fan-Anleihe aufgelegt. RevierSport spricht mit RWO-Boss Thorsten Binder und Aufsichtsratschef Damian Schröder über die großen Pläne.

Damian Schröder, Rot-Weiß Oberhausen legt eine Fan-Anleihe auf. Was ist der Grund für dieses in der Regionalliga bundesweit bislang einmalige Vorgehen?

Wir wollen eine Langfristigkeit in unsere Vereins-Finanzierung bringen. Das hilft uns dann bei verschiedenen Themen. Wir werden einen Lizenzantrag für die 3. Liga stellen. Wenn wir die Nachholspiele gewinnen, sind wir nur noch vier Punkte von der Tabellenspitze entfernt. Sind wir langfristig finanziert, sind vom DFB im Zulassungsverfahren zur 3. Liga deutlich geringere Auflagen zu erwarten als wenn wir kurzfristig finanziert sind. Darüber hinaus wollen wir gewisse Infrastrukturprojekte angehen und wollen auch einen Blick auf den Etat der nächsten Jahre werfen.

Thorsten Binder, wie dürfen sich die Fans das vorstellen mit der Fan-Anleihe?

Wir werden unsere Fans schon in Kürze über einen Plattformanbieter, der über eine entsprechende BaFin-Zulassung verfügt, eine digitale Fan-Anleihe anbieten. Es wird demnächst eine entsprechende Internetseite freigeschaltet, über die man dann die Zeichnung vornehmen kann.

Herr Schröder, welchen Betrag müssen die RWO-Anhänger investieren, wenn sie dabei sein wollen?

Wir haben eine Stückelung von 250 Euro. Das bedeutet, der Mindestanlagebetrag beträgt auch 250 Euro. Nach oben hin ist alles möglich. Allerdings haben wir die Anleihe bei 2 Millionen Euro gedeckelt, damit wir Herr des Verfahrens bleiben können.

Wann geht es los?

Der Start der Zeichnungsfrist wird der 2.2.24 sein. Spätestens ab diesem Tag ist dann auch die Internetseite www.kleeblatt-anleihe.de erreichbar. Wir haben uns eine Mindestannahmeschwelle von 250.000 Euro gesetzt, weil sich der administrative Aufwand erst ab einer gewissen Summe lohnt. Sobald diese erreicht ist, wird die Anleihe durchgeführt. Die Zeichnungsfrist beträgt zunächst einen Monat. Bei Bedarf könnte diese Frist aber auch noch einmal verlängert werden.

Nach unseren Recherchen sind wir der erste Regionalligist bundesweit, der eine Fan-Anleihe in Deutschland auflegt. Wir wollen uns mit der Finanzierung als Verein weiter unabhängig aufstellen. Man sieht ja bei anderen Vereinen, die von einzelnen Personen abhängig sind, was passieren kann. Das wollen wir weiterhin nicht. Es ist im Prinzip ein Stück Rot-Weiß Oberhausen, was du mit diesem Wert gestalten kannst. Mit den Gremien des Vereins, unseren Fans und unseren Abteilungen haben wir zuvor Gespräche geführt und sind auf sehr positive Resonanz gestoßen. Unser Ziel ist es, in Oberhausen möglichst wieder bundesweiten Fußball anbieten zu können. Dazu brauchen wir diesen starken Aufschlag, nicht nur aus der Stadt Oberhausen selbst, sondern auch vom Verein.

Wollen Sie erst in Steine investieren, wenn sie den Aufstieg in die 3. Liga geschafft haben, oder wie dürfen sich die Anhänger das vorstellen?

Gewisse Maßnahmen machen natürlich erst nach einem Aufstieg Sinn. Aber wir wollen, wenn wir nicht aufsteigen sollten, in den kommenden Jahren zumindest auf dem Top-Niveau der Regionalliga bleiben. Insofern gibt es auch Themen, die wir sofort angehen wollen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dazu gehört zum Beispiel der Austausch der Werbebanden. Wir würden diese gerne zeitnah durch LED-Werbebanden ersetzen. Dadurch könnten wir ganz andere Werbeerlöse im Stadion Niederrhein erzielen. Wir haben das beim Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund im vergangenen Sommer getestet, du bekommst ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten. Auch beim Thema Digitalisierung, hier sei das Thema Ticketing erwähnt, wollen wir Fortschritte erzielen. Das waren nur zwei von vielen Ideen, die wir haben. Das sind ambitionierte Ziele. Aber wie können die Fans von der Anleihe profitieren?

Die Laufzeit wird sieben Jahre betragen. Wir werden unseren Fans als Basisverzinsung eine Ausschüttung von vier Prozent gewähren. Dazu gibt es Bonuszinsen bei sportlichen Erfolgen. Unsere Fans partizipieren beim Gewinn des Niederrheinpokals, beim Aufstieg in die 3. Liga und beim Klassenerhalt in der 3. Liga. Denn es soll ja eine Fananleihe sein, also wollen wir diejenigen, die sich für RWO engagieren, auch belohnen, wenn wir gemeinsam etwas erreichen.