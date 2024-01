Die SSVg Velbert hat schon fünf Zugänge in dieser Winter-Transferperiode vorgestellt. Aber der abstiegsbedrohte Regionalligist hat auch seinen besten Mann verloren.

Dimitrios Pappas, Trainer der SSVg Velbert, ist mit der laufenden Winter-Vorbereitung nicht ganz zufrieden. Der Grund: das Wetter.

"Bei uns in Velbert ist alles dicht. Da kann man kein Fußball spielen. Wir müssen sogar das Testspiel gegen die TVD Velbert nach Recklinghausen verlegen. Ich danke hier noch einmal dem SV Westerholt, dass der Klub uns diese Möglichkeit gewährt. Es findet also ein Velberter Testspiel-Derby in Recklinghausen statt - eigentlich Wahnsinn. Aber in Velbert ist es eben richtig winterlich", erzählt Pappas. Das Spiel findet am Sonntag (21. Januar, 17.30 Uhr) statt.

Dann werden gleich fünf Winter-Zugänge mitmischen. Der jüngste Zuwachs ist ein Torwart. Der 21-jährige Jovan Jovic stand in der Hinrunde beim SC Paderborn II unter Vertrag und sammelte zuvor Erfahrung in der Regionalliga beim KFC Uerdingen in der Saison 2021/22. Der in Gelsenkirchen wohnhafte Jovic unterschrieb nun an der Velberter Sonnenblume einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Nach Durim Berisha (Wuppertaler SV) für die Innenverteidigung und Alihan Adigüzel (Greuther Fürth U19) für die offensiven Außenbahnen sowie Rilind Hetemi (zuletzt VfB Stuttgart II) für das zentrale Mittelfeld wurden mit Abwehrspieler Felix Herzenbruch und Jovan Jovic fürs Tor schon fünf Zugänge in diesem Winter präsentiert. Gut möglich, dass das Tabellen-Schlusslicht der Regionalliga West in den nächsten Tagen noch einmal nachlegt. Nach RevierSport-Informationen sind Spieler des SV Straelen im Gespräch.

"Das ist nicht so einfach. Da Straelen ja auch Ablösesummen verlangt. Aber wir würden gerne noch etwas im Offensivbereich machen", verrät Pappas.

In der Defensive sieht er seine Mannschaft nun besser als noch in der Hinrunde aufgestellt. Auch aufgrund des "Königstransfers" Felix Herzenbruch. Pappas: "Herzenbruch ist natürlich für uns ein Kaliber. Aber auch da müssen wir abwarten. Er war länger aus dem Mannschaftstraining raus und hat sich alleine fit gehalten. Er muss erst einmal wieder auf Temperatur kommen."

Auf dieser war bereits Markus Pazurek. Der Routinier, der in 16 Spielen fünf Tore für Velbert erzielte, und in der Hinrunde der beste Mann war, schloss sich Sportfreunde Siegen an. Bitter für Coach Pappas, der sagt: "Das ist für uns sowohl für den Rasen als auch die Kabine ein herber Verlust. Aber was sollen wir jetzt jammern? Wir müssen und wollen mit der Mannschaft, die uns zur Verfügung steht, eine bessere Runde als bisher spielen. Ich sehe uns da auf einem guten Weg."