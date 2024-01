Alemannia Aachen befindet sich aktuell noch im Trainingslager in der Türkei. Auch ein Testspieler ist mit dabei.

Mit Florian Heister (Viktoria Köln) und Anas Bakhat (1. FC Düren) bereiten sich auch zwei Winter-Zugänge mit Alemannia Aachen auf die Regionalliga-West-Restrunde vor.

In der Türkei, wo die Alemannia noch bis zum kommenden Sonntag verweilen wird, ist auch Maxime Awoudja mit von der Partie. Der 25-jährige Innenverteidiger stand zuletzt bis zum 30. Juni 2023 bei Excelsior Rotterdam unter Vertrag. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass es für den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler (zwei Einsätze) für einen Vertrag beim Tabellenzweiten der Regionalliga West langt.

"Maxime konnte bisher nur die ersten beiden Tage trainieren, danach hatte er Probleme. Man merkt einfach, dass er keinen Rhythmus hat. Wir sind uns noch nicht schlüssig, ob das Sinn macht. Wir werden die Tage abwarten. Fakt ist aber, dass wir nur Spieler verpflichten werden, die uns sofort weiterhelfen", berichtet Trainer Heiner Backhaus aus der Türkei.

Awoudja hat auf jeden Fall eine ordentliche Vita vorzuweisen. Der 1,88 Meter große Abwehrspieler wurde beim FC Bayern München (2007 bis 2017) ausgebildet, spielte später für Türkgücü München, VfB Stuttgart, WSG Tirol in Österreich und Excelsior Rotterdam in den Niederlanden. Immerhin sind in seiner Vita Einsätze in der österreichischen Bundesliga (20 Spiele), holländischen Eredvisie (10) und auch der deutschen 2. (2) und 3. Liga (11) verbucht.

Neben einem Abwehrspieler würde Backhaus auch sehr gerne noch einen Angreifer verpflichten. Der Alemannia-Coach erklärt gegenüber RevierSport: "Ja, einen Stürmer können wir sehr gut in der Mannschaft gebrauchen und da glühen auch die Drähte. Da gibt es einen Kandidaten, der sich mit seinem aktuellen Verein in Gesprächen befindet. Wir müssen uns hier gedulden."

An diesem Freitag, 19. Januar, wird die Alemannia im Trainingslager in Belek ein Testspiel gegen den türkischen Drittligisten Altinordu Izmir bestreiten. Anstoßzeit ist um 15 Uhr lokaler Zeit (13 Uhr deutscher Zeit). Das am selben Tag geplante Testspiel gegen Vasas Budapest findet stattdessen nicht statt.