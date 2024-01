Soichiro Kozuki hatte den Sprung aus der U23 in den Profi-Kader des FC Schalke geschafft. Ein Jahr später gehört er vorerst wieder zum Aufgebot der Reservemannschaft.

Das letzte Jahr war für den Flügelflitzer Soichiro Kozuki kein einfaches. Nachdem er Ende 2022 in der U23 des FC Schalke 04 mit seinen Leistungen brillierte, konnte er sich berechtigte Hoffnungen auf Spielzeit in der Profimannschaft machen. Doch recht schnell nach seinem Sprung zu den Profis verletzte sich Kozuki und absolvierte in der Rückrunde 2022/2023 kein Spiel mehr für die Knappen.

Die Hoffnungen, an seine gute Leistungen in der U23 anknüpfen zu können, mündeten in einer ernüchternden Bilanz. In der angebrochenen Zweitligasaison kam der gebürtige Japaner nur fünfmal zum Einsatz. Dazu kommt ein weiterer Einsatz im DFB-Pokal.

In diesen Partien blieb der Offensivmann jedoch ohne Scorerpunkt. Einer von vielen Gründen, warum er weder unter Ex-Trainer Thomas Reis noch unter Schalke Trainer Karel Gaerats zum Zug kam. Nach seiner Sprunggelenksverletzung gelang es dem Japaner nicht zur alten Stärke zurückzufinden.

Dreimal stand der 23-Jährige in der Hinserie für die U23 auf dem Platz und sollte dort Spielpraxis sammeln, die ihm bei den Profis keiner geben konnte. Dabei gelangen ihm vier Treffer und eine Vorlage.

Er ist bei uns immer ein Aktivposten und ein großer Gewinn Jakob Fimpel

Nun soll Kozuki vorerst bei der Regionalliga-Elf bleiben. Beim Testspiel der U23 gegen Fortuna Köln stand der Rechtsfuß 45 Minuten auf dem Feld. U23-Trainer Jakob Fimpel freute sich über die Rückkehr des Offensivspielers: „Er ist bei uns immer ein Aktivposten und ein großer Gewinn.“ Im Testspiel blieb Kozuki allerdings glanzlos und ohne Torchance. Offensiv gelang es ihm nicht Akzente zu setzen.

Trotzdem gewannen die Schalker das Spiel mit 2:1. Die Kölner gingen kurz vor der Halbzeit mit 1:0 durch Leon Demaj in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte die Mannschaft um Fimpel das Spiel durch Ngufor Anubodem (49. Minute) und Testspieler Arbes Tahirsylaj (85. Minute). „Aggressiv und intensiv“, beschreibt Fimpel den Test auf dem Berger Feld und ist insgesamt mit der Teamleistung zufrieden.

Die Generalprobe vor dem Start in die Restserie der Regionalliga West findet am 21. Januar (Sonntag, 14 Uhr) statt. Die Königsblauen empfangen den SV Schermbeck. In der der Regionalliga West rollt ab dem 27. Januar wieder. Die Königsblauen müssen gegen Rot Weiss Ahlen ran.