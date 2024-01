SV Lippstadt: Vier Jahre im Nachwuchs des VfL Bochum - dieser Abwehrspieler kommt

Der SV Lippstadt hat den nächsten Winterzugang präsentiert. Diesmal handelt es sich um eine Verstärkung für die Defensive.

Nach der Verpflichtung von Dominik Klann, der bis zum Saisonende vom 1. FC Bocholt ausgeliehen wird, hat der stark abstiegsbedrohte West-Regionalligist SV Lippstadt den nächsten Zugang präsentiert.

Nach Klann, der ein Mann für das Mittelfeld ist, verstärkt Lippstadt auch seine Defensive. Mit dem 21-jährigen Ibrahim Sori-Kaba soll die SVL-Abwehr stabilisiert werden. Der Innenverteidiger wechselt vom SV Rödinghausen an den LIppstädter Bruchbaum.

"Ibrahim hat in den letzten Jahren durchgehend auf Regionalliga-Niveau gespielt und trainiert. Wir verpflichten also einen sehr jungen Spieler, der aber die Liga und das Niveau bereits gut kennt. Ich bin mir sicher, dass er super zum Team passt und uns im Defensivverbund eine große Stütze sein wird", sagt SVL-Sportdirektor Dirk Brökelmann über den 1,88 Meter großen Abwehrspieler, der 31 Mal in der Regionalliga West spielte.

Der gebürtige Bielefelder Sori-Kaba begann seine fußballerische Laufbahn zunächst beim DSC Arminia, ehe er sich dann als 15-Jähriger 2017 dem VfL Bochum anschloss.

An der Castroper Straße durchlief Sori-Kaba alle weiteren Jugendmannschaften und war für den VfL in der U17- (25 Spiele) und U19-Bundesliga (18 Begegnungen) aktiv. Für die ersten Schritte im Seniorenbereich wechselte Sori-Kaba schließlich 2021 zum SV Rödinghausen, für den er im September 2021 in der Lippstädter Liebelt-Arena sein Startelf-Debüt in der Regionalliga gab. Rund zweieinhalb Jahre später wechselt Sori-Kaba nun ligaintern und wird fortan für den SV Lippstadt 08 auflaufen.

Er soll mit dafür sorgen, dass Lippstadt am Ende - aktuell hinkt der SVL dem rettenden Ufer fünf Punkte hinterher - über dem Strich landet.

"Das Ziel ist ganz klar Klassenerhalt. Wir wissen auch, dass das alles andere als einfach wird. Aber wir gehen voller Optimismus ins Jahr 2024 an den Start und werden hart arbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir nach 34 Spieltagen über dem Strich stehen werden", betonte Brökelmann bereits kurz nach Jahresbeginn gegenüber RevierSport.