Regionalliga West: 1. FC Bocholt hat einen neuen Kapitän

Der 1. FC Bocholt geht mit einem neuen Kapitän in die Rückserie. Darum entschied sich Trainer Dietmar Hirsch zu dieser Änderung.

Wenn der 1. FC Bocholt Anfang Februar in die Restserie der Regionalliga West startet, wird ein neuer Kapitän auf dem Rasen stehen. Künftig trägt Marc Beckert die Binde beim Überraschungs-Spitzenreiter.

Wobei der 32 Jahre alte Rechtsverteidiger dies auch schon über weite Strecken der Hinrunde getan hatte. Doch ursprünglich wurde Noah Salau im vergangenen Sommer zum Spielführer ernannt. Allerdings fehlte der Innenverteidiger lange Zeit verletzungsbedingt und kam anschließend nur sporadisch zum Einsatz.

"Wir haben uns im Trainerteam noch einmal zusammengesetzt und sind zum Entschluss gekommen, dass wir da noch einmal etwas verändern wollen, weil sich das Mannschaftsgefüge im Laufe der Saison doch etwas verändert hat", begründet Trainer Dietmar Hirsch die Entscheidung zum Kapitänswechsel im Bocholter Volksblatt.

Rechtsverteidiger Beckert ist der dienstälteste FCB-Spieler im Kader, schnürt bereits seit 2015 die Schuhe am Hünting. Die Rolle des ersten Stellvertreters übernimmt Jan Holldack.

Aber auch Salau sei weiterhin ein "ganz wichtiger Spieler", betonte Hirsch im Bocholter Volksblatt. "Wir wollen ihm aber auch etwas den Druck nehmen, sodass er sich ganz auf seine Leistung konzentrieren kann."

Der Kapitänswechsel ist nicht die einzige Veränderung beim Tabellenführer in der Winterpause. Auch mit Blick auf den Kader wurde nachjustiert. Mit Nicolas Hirschberg (Fortuna Düsseldorf II) und Raphael Assibey-Mensah (Schott Mainz) kamen zwei neue Offensivspieler.

Derweil haben Leon Gino Schmidt (Sportfreunde Lotte), Dominik Klann (SV Lippstadt/Leihe) und Wili Reincke (SV Drochtersen/Assel) den Verein verlassen.

Bevor das Hirsch-Team am 3. Februar mit einem Heimspiel gegen die U23 des 1. FC Köln in die Mission "Tabellenführung verteidigen" startet, stehen noch zwei Testspiele gegen Niederrhein-Oberligisten an: beim SV Sonsbeck (20. Januar) und beim SV Straelen (27. Januar).