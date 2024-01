Regionalliga West: Abgang beim SC Wiedenbrück - zwei Rückkehrer nach Verletzungen

Der SC Wiedenbrück hat den zweiten Abgang des Winters verzeichnet. Dafür kehren zwei Spieler nach Verletzungen ins Team zurück.

Nach der Winterpause hat sich der SC Wiedenbrück mit zwei Testspielen gegen Westfalenligisten zurückgemeldet. Am Samstag besiegte der Regionalligist den SC Peckeloh mit 1:0, tags darauf trennte er sich mit 3:3 vom Delbrücker SC.

In beiden Partien nicht mehr mit dabei: Macoumba Kandji. Der 38-Jährige verlässt den SCW in diesem Winter, das gab der Verein am Montag bekannt und teilte mit, dass Kandji den Verein wechseln wird. Wo der Sturm-Routinier künftig aufläuft, ist noch nicht öffentlich bekannt.

Kandji war im Sommer nach Ostwestfalen gewechselt. In der Hinserie sammelte der Senegalese zehn Einsätze in der Regionalliga West, zumeist als Einwechselspieler. Zwei Treffer gelangen ihm dabei, unter anderem das umjubelte 2:2 gegen den SC Paderborn II in der vierten Minute der Nachspielzeit. "Wir bedanken uns bei Mac und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute", schrieben die Wiedenbrücker.

Der Ex-Profi - Kandji absolvierte 86 Partien in der nordamerikanischen MLS, spielte im Europapokal und feierte die finnische Meisterschaft - ist der zweite Winter-Abgang in Wiedenbrück. Zuvor hatte sich mit Steffen Rohwedder ein weiterer erst im Sommer verpflichteter Stürmer verabschiedet (zurück zu Ex-Klub Atlas Delmenhorst).

Zugänge haben die Wiedenbrücker bislang nicht verkündet, doch es gibt zwei Rückkehrer nach Verletzungen: Fabian Brosowski und Phillip Aboagye sind wieder fit. Der Außenverteidiger und der Flügelflitzer fielen in den letzten Wochen des vergangenen Jahres aus. Jetzt kann Trainer Daniel Brinkmann wieder auf das Duo zählen.

Als Tabellen-14. gehen die Wiedenbrücker mit knappem Vorsprung auf die Abstiegsplätze in die Restserie, die mit dem Kellerduell bei Fortuna Düsseldorfs U23 Anfang des kommenden Monats beginnt (3. Februar, 14 Uhr). Wie es dann nach der Sommerpause weitergehen wird, ist noch offen. Der im Dezember angekündigte Rückzug des Hauptsponsors könnte die Regionalliga-Zukunft des SCW unabhängig vom sportlichen Abschneiden gefährden.