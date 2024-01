Das ist mal eine Ansage: Alemannia Aachen hat kurz vor dem Abflug ins Trainingslager mit zwei Spielern, die schon über Drittliga-Erfahrung verfügen, nachgelegt.

Nach den Absagen an die Probe-Stürmer Lukas Krüger und Dennis Lerche hat Alemannia Aachen zwei Spieler verpflichtet.

Florian Heister und Anas Bakhat fliegen am Freitag um 13.35 Uhr ab Düsseldorf Richtung Antalya mit ins Trainingslager in die Türkei. "Ja, wir haben beide Jungs verpflichtet und das freut mich sehr. Da kann ich den Verantwortlichen nur ein Dank aussprechen. Beide Jungs sind absolute Wunschspieler von mir und werden uns weiterhelfen", bestätigt Heiner Backhaus, Trainer des Regionalliga-West-Zweiten, die Transfers gegenüber RevierSport.

Der 26-jährige Heister stand seit dem 1. Juli 2021 bei Viktoria Köln unter Vertrag. Beim Drittligisten wartete der Rechtsverteidiger in dieser Saison vergeblich auf einen Einsatz. Er kommt mit null Pflichtspielminuten 2023/2024 nach Aachen.

In seiner Vita kann Heister jedoch einiges vorweisen: 19 Zweitliga-Begegnungen, 38 Drittligaspiele, 70 Regionalliga-Partien und drei Oberliga-Einsätze stehen hier für die Vereine Viktoria Köln, SSV Jahn Regensburg und TSV Steinbach Haiger zu Buche.

Derweil wechselt mit dem 23-jährigen Bakhat ein Leistungsträger des Liga-Konkurrenten 1. FC Düren nach Aachen. Der offensive Mittelfeldspieler bestritt in der laufenden Serie 19 Begegnungen (drei Tore, sieben Vorlagen) für die Dürener. Nun geht es für ihn in der Restrunde bei der Alemannia weiter. "Anas ist ein top Fußballer. Ihn wollte ich unbedingt in meiner Mannschaft haben", betont Backhaus.

Zuvor spielte der gebürtige Mainzer Bakhar für den 1. FC Kaiserslautern, mit dem 1. FC Düren bis dato seine einzigen beiden Seniorenstation. Aachen kommt nun hinzu. Aus der Zeit auf dem Betzenberg resultieren auch Bakhats 23 Drittliga-Einsätze (kein Tor, eine Vorlage). Hinzu kommen insgesamt 27 Regionalliga Begegnungen (drei Treffer, sieben Assists) und 24 Oberliga-Partien (3, 5).

"Wir sind damit gut aufgestellt. Aber wir schauen auch weiterhin Ausschau nach einem Stürmer. Jedoch setzen wir uns hier nicht unter Druck. Jetzt freuen wir uns erstmal auf das Trainingsarbeit und hervorragende Bedingungen in der Türkei", sagt Backhaus.