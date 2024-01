Der 1. FC Bocholt traf am Dienstag im Test auf Viktoria Köln. Im Duell mit dem 12. der 3. Liga wusste der Regionalliga-Spitzenreiter zu überzeugen.

Nach dem 1:2 gegen Nord-Regionalligist SV Meppen im ersten Test war der 1. FC Bocholt eigentlich in die Türkei gereist, um sich bei guten Bedingungen auf die Rückrunde vorzubereiten. Doch während die Teams in Deutschland mit Frost zu kämpfen hatten, machte dem Regionalliga-Spitzenreiter in Belek zunächst starker Regen einen Strich durch die Rechnung. Das eigentlich für 13 Uhr angesetzte Testspiel gegen Viktoria Köln musste verschoben werden, konnte dann aber doch um 16 Uhr stattfinden.

Gegen den Drittligisten schickte Dietmar Hirsch eine Elf mit zahlreichen Stammspielern um Malek Fakhro, Marvin Lorch, Lucas Fox oder auch Jan Wellers ins Rennen. Außerdem durfte Neuzugang Nicolas Hirschberger, der von Fortuna Düsseldorf II kam, im Mittelfeld starten.

Neuzugang Hirschberger trifft

Und der 24-Jährige nutzte seine Chance, um sich gleich mal in die Torschützenliste einzutragen. Nach einem Ballgewinn von Marko Stojanovic auf der linken Seite legte der Schienenspieler in den Rückraum zu Hirschberger, der aus 15 Metern überlegt und platziert ins rechte Eck einschob (13.).

Wenig später ging es erneut über die linke Seite. Diesmal setzte sich Lorch im Mittelfeld durch und fand Mergim Fejzullahu mit einem flachen Diagonalpass auf rechts. Der 29-Jährige dribbelte in den Strafraum und schloss ins lange Eck ab - 2:0 (24.). Die Kölner kamen zwar auch zu ihren Torannäherungen, konnten Fox im Bocholter Tor aber nicht überwinden, weshalb die Bocholter die 2:0-Führung in die Pause nahmen.

Startelf 1. FC Bocholt: Fox - Beckert, Frenkert, Janssen, Stojanovic - Wellers, Hirschberger - Fejzullahu, Shubin, Lorch - Fakhro Fox - Beckert, Frenkert, Janssen, Stojanovic - Wellers, Hirschberger - Fejzullahu, Shubin, Lorch - Fakhro Startelf Viktoria Köln: Voll - Dietz, Schultz, Kubatta - Koronkiewicz, Lorch, Bogicevic, Sticker - Najar, de Meester - Mustafa Tore: 1:0 Hirschberger (13.), 2:0 Fejzullahu (24.), 3:0 Lorch (56.), 4:0 Mesic (80.), 4:1 Udelhoven (90.)

Trotz zahlreicher Wechsel veränderte sich dieses Bild auch im zweiten Durchgang nicht. Bocholt machte offensiv weiter und belohnte sich nach einer Ecke mit dem 3:0. Lorch bekam zu viel Platz und köpfte aus sieben Metern ein (56.).

Auch Neuling Assibey-Mensah macht auf sich aufmerksam

Neben Hirschberger wusste dann auch noch ein weiterer Neuzugang zu überzeugen: Raphael Assibey-Mensah, im Winter vom TSV Schott Mainz gekommen, beackerte die rechte Außenbahn und konnte mit einem Assist auf sich aufmerksam machen. Nach seinem Dribbling in den Strafraum hinein fand der 24-Jährige im Rückraum Haris Mesic, der zum 4:0 einschob (80.).

Einen Treffer der insgesamt enttäuschenden Viktoria gab es dann quasi mit dem Schlusspfiff aber doch noch. Nach einer Freistoßflanke legte Christoph Greger per Kopf für den 18-jährigen Joel Udelhoven ab, der zum 1:4-Endstand aus Kölner Sicht verwandelte (90.).

Nach dem überzeugenden Auftritt gegen die Viktoria geht es für Bocholt am Freitag schon um 11 Uhr Ortszeit (9 Uhr mitteleuropäischer Zeit) gegen einen weiteren höherklassigen Gegner weiter. Der Regionalligist trifft auf den belgischen Erstligisten KVC Westerlo.