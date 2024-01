RW Ahlen: Fünf Mann dürfen gehen, zwei Probespieler sind da, U19-Trio auch

Stühlerücken bei Rot Weiss Ahlen: Die Münsterländer werden im Januar 2024 einige personelle Veränderungen vollziehen. Zwei Spieler haben den Verein bereits verlassen.

Regionalliga-West-Abstiegskandidat Rot Weiss Ahlen, das mit Björn Joppe nach Daniel Berlinski und Orhan Özkara schon den dritten Trainer der laufenden Saison unter Vertrag hat, nimmt einige personelle Veränderungen vor.

Murat Keskinkilic wechselt zur Rückrunde zum Westfalenligisten BSV Schüren und wird zur Saison 2024/2025 wieder das Trikot von Rot Weiss Ahlen tragen. Ebenso wird Ole Danszczyk für die restliche Spielzeit nicht mehr im RWA-Dress auflaufen. Sein Ziel ist unbekannt. "Leider konnten sich die Jungs in der Ersten Mannschaft nicht, wie von uns erhofft, durchsetzen. Murat wird aber mit der nötigen Spielpraxis im Sommer zurückkehren", berichtet Ahlens Sportchef Orhan Özkara gegenüber RevierSport.

Während Keskinkilic und Danszczyk bereits weg sind, sollen mit Yasin Altun (13 Partien, kein Treffer, kein Assist), Serhat Koruk (14 Spiele, ein Tor, eine Vorlage) und Exauce Andzouna, der in dieser Saison auf zwölf Einsätze kommt, drei weitere Spieler folgen. Sie spielen in den Planungen von Cheftrainer Joppe keine Rolle mehr.

Mittelfeldspieler Altun stellt sich in diesen Tagen bei seinem Ex-Klub SV Lippstadt 08 vor, Koruk soll demnächst bei Fortuna Köln mittrainieren. "Wir schicken hier niemanden weg und halten uns auch an Verträge. Aber jeder Trainer bringt eben seine eigenen Ideen mit. So ist das Fußballgeschäft", erklärt Özkara. Die Kontrakte des Trios laufen an der Werse noch bis Sommer 2024.

Mit Tim Brdaric (zuletzt SG Wattenscheid 09) und Enrique da Silva de Pereira (TSV Steinbach Haiger II) stellen sich in Ahlen aktuell auch zwei Probespieler vor. Zudem absolvieren mit Enes Salli, David Belenzda und Devin Ugur drei Nachwuchsleute aus der eigenen U19 die Wintervorbereitung mit. Özkara: "Das sind gute Jungs. Sie sollen mal oben reinschnuppern."

Dass die Ahlener, die aktuell drei Punkte hinter dem rettenden Ufer zurückliegen, eine gute zweite Halbserie spielen, davon ist Özkara überzeugt: "Das Momentum war vor der Pause schon auf unserer Seite. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und das wollen wir auch in den restlichen 17 Spielen unter Beweis stellen."