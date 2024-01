Regionalliga: SV Lippstadt startet gegen den Letzten, da ist sofort "Druck auf dem Kessel"

Die Rückrunde der Regionalliga West startet mit einem Abstiegskracher. Der 17. SV Lippstadt empfängt das Schlusslicht SSVg Velbert.

Zum Auftakt der Rückrunde in der Regionalliga West muss sich der SV Lippstadt zu Hause gegen den Tabellenletzten SSVg Velbert beweisen. Die Lippstädter überwinterten auf dem vorletzten Tabellenplatz und kämpfen in der Rückrunde um den Klassenerhalt. Für beide Mannschaften wäre ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten.

Die Vorbereitungen zum Rückrundenstart laufen beim Abstiegskandidaten SV Lippstadt auf Hochtouren. Seit dem 2. Januar ist der Tabellensiebzehnte wieder im Training, um erfolgreich in die Rückrunde zu starten.

Zur Vorbereitung bestreitet das Team um Cheftrainer Felix Bechthold am 6. Januar ein Testspiel gegen den Drittligisten SC Verl. An der Hallenstadtmeisterschaft nimmt der SV Lippstadt nur mit einer geringen Anzahl an Kickern teil, die dem Kader der ersten Mannschaft angehören. "Das Hauptaugenmerk liegt definitiv auf dem Rückrundenstart am 26. Januar“, stellt Sportdirektor Dirk Brökelmann klar.

Den SVL und das Tabellenschlusslicht. beide haben noch eine Partie weniger auf dem Konto, trennen nur zwei Punkte. Der Sieger des Duells ist wieder voll im Rennen um den Klassenerhalt.

Anschluss an Nicht-Abstiegsplätze oder Rote Laterne für die SVL

Die Bedeutung des Rückrundenauftakts ist somit klar: Ein Sieg muss für den SV Lippstadt her, um den Anschluss an das rettende Ufer zu halten. Gelingt das, würden die Lippstädter Rot-Weiss Ahlen überholen. Sollte der SV Lippstadt das Heimspiel verlieren, zieht die SSVg Velbert an ihnen vorbei und der SVL würde die Rote Laterne mit 13 Punkten auf dem Konto übernehmen.

„Wenn man zum Jahreswechsel Tabellenvorletzer ist, ist automatisch Druck auf dem Kessel." Dirk Brökelmann

Dass Lippstadt eine von nur zwei Mannschaften ist, die in der Hinrunde gegen Velbert verloren hat, spielt Brökelmann zufolge keine Rolle in den Köpfen der Spieler. Trotzdem ist der Druck zu Beginn des Jahres groß: „Wenn man zum Jahreswechsel Tabellenvorletzer ist, ist automatisch Druck auf dem Kessel. Wir versuchen den Druck an die Seite zu schieben und hoffen, dass es dann gegen Velbert auch wieder bergauf geht.“

Neuzugänge nicht ausgeschlossen

Ob die Lippstädter in dieser Transferperiode noch Neuzugänge verpflichten werden, ließ Brökelmann offen: „Wir halten natürlich unsere Augen und Ohren offen. Wir müssen aber auch unsere internen Hausaufgaben machen und schauen, was auf dem Transfermarkt noch geht.“