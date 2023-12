1. FC Bocholt: Innenverteidiger verlässt den Regionalliga-West-Tabellenführer

Nach der Bekanntgabe eines Winterzugangs veröffentlichte der 1. FC Bocholt nun den ersten Abgang im Winter.

Dustin Heveling verlässt den 1. FC Bocholt in der Winterpause. Der 19-Jährige schließt sich dem Landesligisten Sportfreunde 97/30 Lowick an, für den er auch schon in der Jugend viele Jahre auflief. Sein ursprünglich bis 2025 laufender Vertrag am Hünting wurde aufgelöst.

Heveling schaffte im Sommer den Sprung aus der U19-Niederrheinliga-Mannschaft des 1. FC Bocholt in den Regionalliga-Kader, brachte es aber auf keinen Pflichtspiel-Einsatz bei den Profis. Zuletzt spielte der Defensivmann ausschließlich in der zweiten Mannschaft des Regionalliga-West-Tabellenführers in der Kreisliga A.

Christopher Schorch, Sportgeschäftsführer des 1. FC Bocholt, erklärt: "Dustin ist ein guter Junge, dem wir in Lowick nur das Beste wünschen. In der Landesliga kann er sich auf ordentlichem Niveau weiterentwickeln und wird seinen Weg gehen."

Schon am 4. Januar bittet Bocholts Trainer Dietmar Hirsch seine Mannschaft wieder auf den Rasen, tags darauf steht bereits das erste Testspiel an. Es geht zum Nord-Regionalligisten SV Meppen (5. Januar, 17 Uhr).

Im Trainingslager - im türkischen Belek vom 7. bis zum 14. Januar - bestreiten die Bocholter Tests gegen Drittligist Viktoria Köln (9. Januar) und den belgischen Erstligisten KVC Westerlo (12. Januar). Nach der Rückkehr stehen beim FCB zwei weitere Vorbereitungspartien an: Mit dem SV Sonsbeck (20. Januar, 14 Uhr) und SV Straelen (27. Januar, 14 Uhr) geht es gegen zwei Oberligisten.

In der Regionalliga West führt Bocholt mit zwei Punkten vor Alemannia Aachen die Tabelle an. Zum Start der Restrunde erwartet der 1. FC am 3. Februar (Samstag, 14 Uhr) die Zweitvertretung des Bundesligisten 1. FC Köln. Eine Woche später geht es zum FC Wegberg-Beeck, bevor es mit einem Heimspiel-Doppelpack gegen die Reserve des SC Paderborn und gegen das aktuell Schlusslicht Sport- und Spielvereinigung Velbert weitergeht.