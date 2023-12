Der Tabellenletzte der Regionalliga West, die Sport- und Spielvereinigung Velbert, hat ihren Winter-Fahrplan veröffentlicht.

Eigentlich hätte die SSVg Velbert bereits im Dezember in die Rückrunde der Saison 2023/24 starten sollen, doch aufgrund der witterungsbedingten Spielabsagen des Auswärtsspiels in Lippstadt und des Heimspiels gegen Rot Weiß Oberhausen werden die Regionalligaspieler der des Tabellenletzten erst 2024 in die Rückrunde starten.

Inzwischen wurde der Rückrundenauftakt beim SV Lippstadt auf den 27. Januar 2024 neu terminiert, damit bleiben den Velbertern gerade einmal dreieinhalb Wochen, um sich auf die Herausforderungen in der Rückrunde vorzubereiten. Anstoß in der Lippstädter Liebelt Arena ist um 14 Uhr.

Eine Neuansetzung des Heimspiels gegen Rot Weiß Oberhausen ist derzeit noch nicht bekannt.

SSVg-Cheftrainer Dimitrios Pappas bittet seine Schützlinge am 3. Januar 2024 zum Winter-Aufgalopp. Gut möglich, dass dann auch ein neuer Spieler dabei sein wird.

Wie RevierSport erfuhr, beschäftigen sich die Velberter nämlich mit einer Verpflichtung von Nico Thier. Der 25-Jährige wird Oberligist TuS Bövinghausen zum 1. Januar 2024 verlassen - RS berichtete.

Und die SSVg Velbert ist einer der möglichen Abnehmer für den 68-maligen Oberligaspieler, der einst auch für Westfalia Herne spielte und bei Rot-Weiß Oberhausen sowie dem FC Schalke 04 ausgebildet wurde.

Die Velberter werden, dann vielleicht schon mit Mittelfeldspieler Thier, drei Testspiele, allesamt auswärts, absolvieren. Am Samstagt, den 13. Januar, reist die SSVg zum Oberligisten SpVgg Erkenschwick nach Westfalen. Anstoß wird um 14 Uhr sein. Bereits drei Tage später geht es für das Team dienstags um 19 Uhr zur SpVg Schonnebeck in den Schetterbusch nach Essen.

Ehe bereits am Samstag, den 20. Januar, um 14 Uhr eine Reise zum SV Straelen auf dem Programm stehen wird.

Vorbereitung im Überblick:

Mittwoch, 03.01.2024 - Trainingsauftakt

Samstag, 13.01.2024 - Testspiel bei der SpVgg Erkenschwick (14 Uhr)

Dienstag, 16.01.2024 - Testspiel bei der SpVg Schonnebeck (19 Uhr)

Samstag, 20.01.2024 - Testspiel beim SV Straelen (14 Uhr)

Samstag, 27.01.2024 - Rückrundenauftakt in Lippstadt