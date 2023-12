Fortuna Köln: 16 Spiele, 5 Tore und 5 Vorlagen in nur 392 Einsatzminuten - das sagt der Trainer

Fortuna Köln reist am Samstag (9. September, 14 Uhr) zum FC Wegberg-Beeck. Der Trainer warnt seine Spieler vor dem Aufsteiger.

Nach dem 1:3 gegen den SV Rödinghausen und dem spektakulären 3:3-Remis beim 1. FC Köln will Fortuna Köln das Regionalliga-West-Spieljahr 2023 mit einem Sieg beenden.

Am Samstag gastiert die Fortuna beim Aufsteiger FC Wegberg-Beeck.

Markus von Ahlen, Trainer des Tabellendritten Fortuna Köln, warnt vor dem Aufsteiger aus dem Kreis Heinsberg.

Markus von Ahlen über...

... das 3:3 im Kölner Derby: "Diese Spielverläufe wünschst du dir nicht. Der 0:3-Rückstand gegen Mönchengladbach hatte ganz andere Ursachen als das 0:3 gegen Rödinghausen oder das 0:3 gegen den FC. Mit Schalke, Köln und Mönchengladbach mussten wir zu dem jeweiligen Zeitpunkt die besten Offensiv-Mannschaften verteidigen. Gegen Rödinghausen hatten wir uns das selbst zuzuschreiben. In den beiden anderen Fällen hat es der Gegner auch gut gemacht, beziehungsweise in Köln gab es eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters. Wir sollten aber auch festhalten, dass die Mannschaft eine großartige Moral bewiesen hat, zweimal hat sie einen Rückstand wettgemacht. Das müssen wir uns immer bewusst machen."

... den nächsten Gegner FC Wegberg-Beeck: "Wegberg-Beeck ist sehr heimstark. Es ist ein Aufsteiger, der weiß, worauf er sich besinnen muss. Vorne haben sie individuell gute und gefährliche Spieler. Einerseits werden wir die Spielanlage des Gegners kontrollieren müssen, auf der anderen Seite müssen wir die Räume finden und uns unsere Torchancen erarbeiten. Wir machen gerne ein frühes Tor, aber, wenn es sein muss, ist Beharrlichkeit gefragt."

... seinen Edeljoker Danny Breitfelder - 16 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen und das alles in nur 392 Einsatzminuten: "Er hat eine super Qualität im Abschluss. Er kann mit dem Kopf und mit beiden Füßen Tore erzielen, zudem kann er seine Mitspieler gut einsetzen. Er hatte leider keine richtige Vorbereitung und er ist zwischendurch wieder ausgefallen aufgrund einer hartnäckigen Mandelentzündung. Das hat sich auch ein bisschen in seiner körperlichen Verfassung widergespiegelt. Er ist aber über die Wochen immer stabiler geworden. Natürlich hat er die Ambition länger zu spielen. Er hat aber auch eine Zeitlang gesagt, ich kann der Mannschaft momentan mehr helfen, wenn ich von der Bank komme. Er ist nur eine Frage der Zeit, bis er mal von Anfang an spielt."