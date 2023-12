Neue Position - Alemannia Aachen stellt Technischen Direktor vor

Alemannia Aachen verstärkt sich im Verantwortungsbereich. Der Klub setzt künftig auch auf einen Technischen Direktor.

In der Regionalliga West läuft es aktuell für Alemannia Aachen, und auch neben dem Platz treibt der Traditionsklub die Entwicklungen voran. So stellen sich die Aachener im Verantwortungsbereich künftig breiter auf. Sie haben einen Technischen Direktor installiert. Erdal Celik übernimmt die neu geschaffene Position.

Der 35-Jährige war bereits seit Anfang August als Assistent von Sportdirektor Sascha Eller tätig. In seiner neuen Funktion ist Celik ihm weiterhin unterstellt.

Er soll bei der Kaderplanung helfen und als Bindeglied zwischen Sportdirektor, Trainerteam, Staff und Mannschaft fungieren, wie die Alemannia am Dienstag mitteilte. Weitere Aufgaben Celiks: Optimierung der Abläufe im Trainingsbetrieb, Weiterentwicklung der Scoutingabteilung, Ansprechpartner zum Nachwuchszentrum, Kontaktperson für Kooperationsvereine.

"Nachdem Erdal sich die ersten Monate hier im Verein in die Aufgaben und Abläufe eingearbeitet hat, ist er bereit, jetzt weitere operative, aber auch strategische Aufgaben bei Alemannia Aachen zu übernehmen", wird Geschäftsführer und Sportdirektor Eller in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Erdal ist ein absoluter Arbeitertyp und Teamplayer, der viele Facetten der Branche kennt und seine ganze Kraft in diesen Verein steckt. Genau diese Typen braucht es bei der Alemannia."

Der gebürtige Türke spielte zu aktiven Zeit in der zweiten Mannschaft der Aachener, trug zudem das Trikot von Rot Weiss Ahlen in der 3. Liga und sammelte Auslandserfahrungen in der Türkei und in Aserbaidschan. Nach dem Ende seiner Karriere war er als Jugendtrainer beim VfL Vichttal und bei Bayer Leverkusen tätig. Jetzt setzt Celik seine berufliche Laufbahn in Aachen fort.

"Ich bin voller Tatendrang und Leidenschaft, die Aufgaben anzugehen. Ich werde alles dafür tun, dabei zu unterstützen, Alemannia Aachen wieder in die 3. Liga zu bringen, den Verein vor allem aber langfristig wieder im Profifußball zu etablieren", kündigt Celik an.