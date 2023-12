1. FC Bocholt: Vor Spiel gegen die U23 des FC Schalke 04 - das sagt der Erfolgstrainer

Am Samstag erwartet der 1. FC Bocholt den FC Schalke 04 am Hünting. Gegen die U23 des S04 will der Tabellenführer die 40-Punkte-Marke knacken.

39 Zähler nach 17 Spielen: Diese Zahlen des 1. FC Bocholt sind für Kenner der Regionalliga West immer noch sehr überraschend. Es ist einfach unfassbar, schlichtweg überragend, was da am Bocholter Hünting geleistet wird.

Die Erfolgsstory der Münsterländer begann schon am 1. Spieltag beim 5:2-Sieg bei der U23 des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen. Am Samstag (2. Dezember, 14 Uhr) kommt es zum Rückrunden-Duell der Bocholter gegen die königsblaue Reserve.

Der Tabellenführer, der sieben Punkte vor den ersten Verfolgern Fortuna Köln und Alemannia Aachen liegt, steht gar 14 Punkte vor Schalke. Der Vorsprung soll nach Samstag weiter anwachsen.

Erfolgstrainer Dietmar Hirsch sprach vor dem Duell Bocholt – Schalke II über …

… die Wetterbedingungen: „Es hat zu Wochenbeginn relativ viel geregnet. Aber das haben wir gut in den Griff bekommen, weil wir da auf den Kunstrasenplatz ausweichen konnten. Dafür noch einmal ein dickes Dankeschön an die Organisation und die Jugend. Unser Abschlusstraining werden wir aber auf dem Naturrasen abhalten.“

"Unsere Partie gegen die U23 von Schalke 04 kann morgen stattfinden. Die Platzkommission hat den Stadionrasen soeben für das Match freigegeben. Anstoß im Stadion am Hünting ist um 14 Uhr. Wir erwarten über 3.000 Zuschauer", das vermeldete der 1. FC Bocholt am Freitag um 15.50 Uhr.

… den kommenden Gegner Schalke U23: „Es ist doch wie immer: U23-Mannschaften sind einfach schwer einzuschätzen. Die Taktik ist immer gleich, weil sie einfach spielen wollen. Aber man weiß nie, wer da herunterkommt. Die Schalke-Profis spielen schon am Freitag. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, nicht nachzulassen und über die gesamte Spielzeit eine gute Partie zu machen. Wir haben richtig Lust auf das Heimspiel. Vielleicht ist das Haus am Samstag auch ausverkauft.“

… die aktuelle Tabellensituation: „Wir wollen in den letzten beiden Spielen des Jahres unsere Tabellenführung halten. Wir mussten uns in den vergangenen Wochen und Monaten alles erarbeiten, müssen aber genauso weitermachen. Denn uns wird hier in der Liga nichts geschenkt. Die Zeit, um das alles etwas zu feiern, wird noch kommen. Vielleicht ja zu Weihnachten.“

… das Personal: „Marc Beckert befindet sich noch in Rehamaßnahmen. Dildar Atmaca wird natürlich länger ausfallen. Das ist bitter für den Jungen, weil er sich schon zum fünften Mal oder so die Schulter ausgekugelt. Da muss er jetzt einfach eine Pause einlegen, so lange wie nötig. Da muss Stabilität in die Schulter.“