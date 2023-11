SSVg Velbert: Darauf kommt es Pappas im "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Lippstadt an

Auf die SSVg Velbert wartet am 18. Spieltag ein richtungsweisendes Spiel: Das Schlusslicht reist zum SV Lippstadt, der sich ebenfalls im Tabellenkeller befindet.

Nach der Hinserie in der Regionalliga West liegt der Aufsteiger SSVg Velbert mit nur elf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Bis zur Winterpause stehen noch zwei Partien an, darunter das Kellerduell gegen den SV Lippstadt am kommenden Wochenende.

Das Hinspiel konnte die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas mit 2:0 für sich entscheiden. Doch seitdem ist viel Zeit vergangen und die Bergischen konnten in der gesamten Hinrunde nur einen weiteren Sieg feiern. "Das Ergebnis aus dem Hinspiel hat für das Rückspiel keine große Bedeutung mehr. Auch wenn wir damals ein gutes Spiel gemacht haben, getragen von der Aufstiegseuphorie", erinnert sich Pappas.

Der Coach der Bergischen hält die anstehende Begegnung gegen den Tabellen-16. aus Lippstadt angesichts der aktuellen Situation für richtungsweisend: "Es ist eigentlich ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir müssen von Beginn an wach sein und nicht wieder ein frühes Gegentor kassieren. Aus den Spielen gegen Wegberg, Paderborn und Wiedenbrück haben wir nur zwei von neun möglichen Punkten geholt, da hatten wir uns mehr erhofft. Aktuell ist es eine Mischung aus Pech und Qualitätsproblemen."

Für Pappas ist es ein "Fifty-Fifty-Spiel" gegen den SVL. Obwohl sein Team die rote Laterne nach 17 Spielen innehat, ist der 43-Jährige nicht unzufrieden mit den bisherigen Auftritten: "Die Jungs haben das ja nicht schlecht gemacht bislang. Oft haben wir einfach Lehrgeld bezahlt und zu viele individuelle Fehler begangen. Jetzt gilt es, die Coolness zu bewahren und darauf zu hoffen, dass die Mannschaft aus der Situation gelernt hat."

Schlüsselspieler Machtemes fehlt gesperrt

Auf Max Machtemes müssen die Velberter in der wichtigen Partie jedoch verzichten. Er hat sich im Heimspiel gegen Alemannia Aachen (0:1) die fünfte Gelbe Karte eingehandelt und ist deshalb gesperrt. Laut Pappas könnte Jonas Erwig-Drüppel für den Linksverteidiger übernehmen. Innenverteidiger Tristan Duschke steht nach seinem Außenbandriss im Knöchel in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung.

Dafür darf Linksaußen Yasin Kaya nach seiner Gelbsperre im Kellerduell zum Rückrundenstart wieder eingesetzt werden. Angreifer Cellou Diallo hat Adduktorenprobleme, sein Einsatz ist fraglich.