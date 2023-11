SC Fortuna Köln: Dezimierte Fortuna patzt gegen Rödinghausen

Fünf Spieler fehlten dem SC Fortuna Köln gegen den SV Rödinghausen – am Ende stand eine verdiente Niederlage zu Buche, der Rückstand auf die Tabellenspitze wuchs weiter an.

In den vergangenen Tagen war einiges los beim SC Fortuna Köln: Co-Trainer Thomas Kraus wechselte zu Rapid Wien und wurde durch Hamdi Dahmani ersetzt, der zuletzt noch für die U23 in der Mittelrheinliga auflief. Die Fangruppe „SC Mülltonn“ feierte im Spiel gegen den SV Rödinghausen mit einer Choreo ihr 25-jähriges Bestehen.

Beim Hinrunden-Abschluss gegen Rödinghausen wollte die Fortuna den achten Heimsieg einfahren. Dies gelang jedoch nicht: Wie schon im vorangegangenen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II geriet der Südstadtklub mit 0:3 in Rückstand – das Aufbäumen kam diesmal jedoch zu spät. Trotz eines Treffers durch Justin Steinkötter (76.) konnten die Kölner die Niederlage nicht mehr verhindern.

Bei der Fortuna fehlten Jonas Scholz und Danny Breitfelder, die im Spiel gegen die U23 des FC Schalke 04 in der Vorwoche jeweils ihre fünfte gelbe Karte erhalten hatten. Zudem musste Trainer Markus von Ahlen auf Routinier Maik Kegel verzichten, der sich bereits im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach II eine Knieverletzung zugezogen hatte und noch länger ausfallen dürfte. Auch Marvin Mika stand nicht im Kader, da er sich nach seiner Muskelverletzung derzeit noch im Aufbautraining befindet.

Ein weiterer Spieler, der gegen den SV Rödinghausen nicht berücksichtigt wurde, ist Joshua Eze. Dabei handelte es sich laut von Ahlen um eine Vorsichtsmaßnahme. Eze hatte ebenfalls eine Muskelverletzung, in der Vorwoche war er in den Kader zurückgekehrt. „Er hat aber doch noch etwas in der maximalen Belastung gespürt, sodass es einfach fahrlässig wäre, bei einer Muskelverletzung dieses Risiko einzugehen. Er ist nicht komplett schmerzfrei und das braucht einfach noch ein bisschen Zeit“, erklärte von Ahlen sein Vorgehen.

Es waren drei Ballverluste, die zu Toren geführt haben. Das ist heute maximal ärgerlich! Markus von Ahlen

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ordnete er die Niederlage ein: „Wenn du dich entscheidest, mutig zu spielen, kann das immer mal passieren, dass du auch bestraft wirst durch einen Ballverlust. Es waren drei Ballverluste, die zu Toren geführt haben. Das ist heute maximal ärgerlich!“

Der Kölner Trainer lobte die Moral seiner Mannschaft, die immerhin in der Schlussphase des Spiels noch mal Spannung erzeugte. „Das ist das, was wir verlangen: Dass wir immer weitermachen. Ich denke, das hat die Mannschaft gemacht“, sagte von Ahlen. Wie der Coach betonte, gelte es jetzt, aus den Fehlern zu lernen und diese abzustellen. „Unser Fokus liegt jetzt schon komplett auf dem Spiel gegen den 1. FC Köln II“, ließ von Ahlen wissen und versprach: „Wir hauen die letzten drei Spiele alles raus! Die Mannschaft hat Charakter, die Mannschaft hat richtig Eier! Das gilt es, nächste Woche beim FC zu zeigen.“

So spielten sie:

SC Fortuna Köln: Weis - Ernst, Bauens, Lanius, Langer, Stanilewicz (62. Matter), Hölscher, Budimbu, Batarilo, Demaj (73. Sarpei), Steinkötter

SV Rödinghausen: Albers – Hippe, Wolff, Flottmann, Tia, Hober, Bajric (76. Schuster), Horn, Kurzen (76. Engelmann), Dacaj, Safi (67. Fehr)

Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz

Tore: 0:1 Safi (2.), 0:2 Dacaj (45.), 0:3 Safi (56.), 1:3 Steinkötter (76.)

Zuschauer: 1.502