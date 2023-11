Regionalliga: Hirschs Ex-Klub kommt - so will Gladbach in Bocholt siegen

Für Dietmar Hirsch, Trainer des Spitzenreiters 1. FC Bocholt, gibt es am Samstag (25. November, 14 Uhr) ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub.

Wiedersehen für Dietmar Hirsch mit Borussia Mönchengladbach: Von 1993 bis 1995 spielte der heutige Trainer des 1. FC Bocholt für Borussia. In dieser Zeit verbuchte er 22 Bundesligaeinsätze für die Fohlenelf.

Am Samstag (25. November, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gastiert die Zweitvertretung der Mönchengladbacher beim 1. FC Bocholt.

Hirsch warnt seine Spitzenreiter vor dem nächsten Gegner. Gegenüber dem Portal "fohlen-hautnah.de" erzählte er: "Es ist eine junge Mannschaft mit sehr viel Qualität. Mit Julian Korb hat man einen erfahrenen ehemaligen Bundesliga-Spieler, der die ‚jungen Wilden‘ so ein bisschen führt. Er ist schon ein sehr guter Typ. Sein Vater spielt übrigens in der Traditionsmannschaft von Duisburg. Julian war da auch mal mit. Wir kennen uns und haben schon mal in der Soccer-Halle gegeneinander gespielt. Julian ist ein sehr offener und guter Typ, der der jungen Mannschaft sicherlich guttut. Gladbach hat die beste Offensive mit 32 Toren, hat aber auch schon 34 Tore kassiert. Also viel Spektakel, viel Offensivwucht. Hinten vielleicht ein bisschen naiv. Aber das ist bei jungen Mannschaften oftmals so. Es wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe."

Für die Mannschaft von U23-Trainer Eugen Polanski gab es am letzten Spieltag einen wichtigen 3:1-Heimerfolg gegen Rot Weiss Ahlen. Damit steht Borussias U23 derzeit mit 18 Zählern auf Rang 13 und hat noch ein Spiel in der Hinterhand. "Jeder Sieg ist wichtig. Wir haben gegen Ahlen wieder einmal gesehen, dass unsere Mannschaft will und bereit ist alles zu geben, zu kämpfen und Leidenschaft auf dem Platz zu lassen. Wir müssen dennoch weiter an unserer Organisation arbeiten - vor allem im Defensivbereich."

Dass die kommende Aufgabe in Bocholt schwerer wird, weiß auch Polanski: "Dietmar kenne ich schon seit einiger Zeit und ich schätze ihn sehr. Hirsch hat einen klaren Fußballstil in diese Truppe gebracht. Die Bocholter kreieren gute Umschaltmomente, und verteidigen stark. Für uns wird es eine gute Herausforderung sein, gegen den Tabellenführer zu bestehen, der zuhause noch ohne Niederlage ist."