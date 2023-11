RWO: Benz ist einer der Besten der Liga - "Wir wollen bis zum Ende dabei sein"

Rot-Weiß Oberhausen stellt einen der besten Torhüter der Liga. Die Defensive steht. Und trotzdem ist der Abstand nach oben recht groß.

Nur 14 Gegentore in 15 Einsätzen: Robin Benz ist hinter Fortuna Kölns Keeper und Kapitän Andre Weis (14 Partien, zwölf Gegentreffer) statistisch gesehen der zweitbeste Schlussmann der Regionalliga West.

Während die Fortuna auf Platz zwei steht, ist Rot-Weiß Oberhausen mit Benz im Kasten nur Siebter. Zehn Punkte beträgt der Rückstand zum angepeilten 1. Tabellenplatz. Dabei sind die defensivstarken Mannschaften meist oben zu finden. RWO aber nicht.

"Ja, das ist schade. Wir stehen wirklich stabil. Leider hatten wir in dieser Saison unglückliche Spielverläufe. Wir haben auch viele Spiele gehabt, in denen wir einfach kein Glück im Abschluss hatten. Das gehört auch zur Wahrheit", grübelt der 28-Jährige.

Er ergänzt bezüglich seiner persönlich starken Statistik: "Ich lege auf Statistiken keinen großen Wert. Ich will einfach nur der Mannschaft helfen. Aber, klar: Jeder Torwart freut sich über wenige Gegentore. Am Ende des Tages geht es aber um die Mannschaft: und da sind wir noch nicht ganz zufrieden."

Das ist schon der beste Kader, in dem ich je gespielt habe. Wenn wir alle Mann an Bord haben, mache ich mir keine Sorgen. Wir haben sehr viel Qualität. Robin Benz

Aber Benz, der in seinem vierten RWO-Jahr ist, hat noch längst nicht aufgegeben. Vor dem Heimspiel am Samstag (25. November, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) betont der gebürtige Bochumer, der längst in Oberhausen lebt: "Wir müssen die Spiele gegen Paderborn, Wiedenbrück und in Velbert gewinnen. Dann könnten wir mit zehn Siegen beruhigt Weihnachten feiern und im neuen Jahr wieder angreifen."

Angriff, damit meint er natürlich die Attacke auf Platz eins. Denn auch Benz weiß, dass der RWO-Kader von Manager Patrick Bauder und Jörn Nowak so zusammengestellt wurde, um im Mai 2024 etwas Großes zu feiern. "Das ist schon der beste Kader, in dem ich je gespielt habe. Aber man muss auch sagen, dass uns zeitweise zehn Jungs verletzungs- und krankheitsbedingt beim Training gefehlt haben. Wenn wir alle Mann an Bord haben, mache ich mir keine Sorgen. Wir haben sehr viel Qualität."

Der ehemalige Torhüter des Bonner SC und KFC Uerdingen setzt auch neben dem Sport auf Qualität. Er studiert an der Ruhr-Universität Bochum Sozialwissenschaften. Der akademische Weg ist Benz sehr wichtig. "Ich bin jetzt im fünften Semester. Mal schauen, ob ich vielleicht auch den Master mache und dann ist mit diesem Studiengang vieles möglich. Ich könnte im Innenministerium, beim Verfassungsschutz, bei Greenpeace oder irgendwo im Marketing arbeiten. Aber bis dahin habe ich noch Zeit. Erst einmal will ich noch viele Jahre Fußball spielen", erzählt Benz. Am liebsten ab Sommer 2024 in der 3. Liga mit Rot-Weiß Oberhausen.