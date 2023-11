Rot Weiss Ahlen: Vor Schalke-II-Spiel - Acht-Tore-Mann verlängert seinen Vertrag

Rot Weiss Ahlen konnte eine sehr wichtige Personalentscheidung bekanntgeben. Der beste Torschütze verlängerte frühzeitig seinen Vertrag.

Vor dem Spiel gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04 (Samstag, 26. November, 16 Uhr) konnte Rot Weiss Ahlen die Vertragsverlängerung von seinem bis dato besten Spieler der Saison bekanntgeben.

Ömer Uzun bleibt mindestens bis zum 30. Juni 2025 an der Werse. Der 23-jährige Stürmer war erst im vergangenen Sommer aus der Türkei ins Münsterland gewechselt.

"Die Vertragsverlängerung mit Ömer Uzun ist für uns von großer Bedeutung. Er ist nicht nur ein herausragender Torschütze, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Teams", sagt Orhan Özkara, Sportchef in Ahlen.

14 Spiele, acht Tore! Bei 14 Saisontreffern der Ahlener ist die Uzun-Quote noch höher zu bewerten. Der ehemalige Stürmer des VfL Bochum - Uzun verbrachte drei Jahre von 2016 bis 2019 im VfL-Nachwuchs - erklärt gegenüber RevierSport, warum er frühzeitig sein Arbeitspapier in Ahlen verlängerte.

Ich will in den deutschen Profifußball. Dafür muss ich weiter Tore, Tore und nochmals Tore schießen. Ömer Uzun

"Ich fühle mich hier pudelwohl. Es ist aber auch ein bisschen Dankbarkeit dabei. Im Sommer wusste ich nicht genau, wo ich nach dreieinhalb Jahren in der Türkei in Deutschland aufschlagen werde. Ahlen hat mir die Chance gegeben und dafür bin ich dem Klub dankbar. Ich werde jetzt alles dafür tun, damit wir die Liga halten. Wir haben auf jeden Fall die Qualität dazu", betont Uzun, der gegen die U23 des FC Schalke gelbgesperrt fehlen wird.

Erwähnt sei aber auch: Bei einem Abstieg wäre Uzuns Arbeitspapier ungültig. "Darüber mache ich mir aber keine Gedanken. Wir werden drinbleiben!", sagt der Angreifer.

Aus seiner Türkei-Zeit kann der 1,85 Meter große Stürmer immerhin auf fünf Einsätze (ein Tor, eine Vorlage) in der Süper Lig verweisen. "Ich habe in der Türkei nicht viel gespielt und daher war es aus sportlicher Sicht auch nicht der richtige Schritt. Aber menschlich habe ich Erfahrungen gesammelt, die ich nicht missen will", sagt er.

Wer einst in der Süper Lig auf Torejagd ging, der will natürlich nicht nur ein guter Regionalligaspieler sein. "Nein!", betont Uzun und ergänzt: "Ich will in den deutschen Profifußball. Dafür muss ich weiter Tore, Tore und nochmals Tore schießen." Zunächst einmal wohl bis Sommer 2025 für Rot Weiss Ahlen.