Alemannia Aachen: Gefühltes Heimspiel in Velbert - schon 1000 Karten für Wuppertal verkauft

Alemannia Aachen befindet sich seit Wochen in einer super Verfassung. Das spiegelt sich auch im Fan-Interesse wider.

19.500 Zuschauer waren beim letzten Heimspiel von Alemannia Aachen gegen den 1. FC Düren auf dem Tivoli. Anton Heinz erlöste die schwarz-gelben Herzen und traf sozusagen mit dem Schlusspfiff zum 2:1-Siegtreffer.

Die Euphorie scheint in Aachen aktuell ungebrochen zu sein. Auch zu den nächsten beiden Auswärtsspielen im Bergischen Land haben sich die Alemannen mit einer hohen Anzahl an Gästefans angekündigt.

Bei der Sport- und Spielvereinigung Velbert, wo es für Aachen am Freitag (24. November 2023, 19.30 Uhr) um die nächsten wertvollen Regionalliga-Punkte geht, stehen der Alemannia maximal 1500 Karten zur Verfügung. 600 Tickets sind schon aus diesem Kontingent vergriffen.

Schon jetzt dürfte klar sein, dass in Velbert für Aachen eine gefühlte Heimspiel-Atmosphäre herrschen wird.

Eine Woche darauf - Samstag, 2. Dezember, 14 Uhr - geht es für die Mannschaft von Trainer Backhaus dann zum Westschlager zum Wuppertaler SV. Auch für dieses Spiel kleiden sich die Fans aus der Kaiserstadt schon einmal mit Karten ein. 1000 Tickets sind auch hier schon über die Ladentheke gegangen.

"Ihr seid verrückt! Und ihr seid Energie, Power, Antrieb für diesen Verein und ein großartiges Aushängeschild für Aachen und die Euregio", gerät Marcel Moberz, Aufsichtsratschef der Alemannia, auf seiner Facebook-Seite ins Schwärmen.

Sollte die Alemannia aus den beiden Auswärtsspielen im Bergischen sechs Punkte mit nach Aachen bringen, dann dürften im letzten Spiel des Kalenderjahres 2023 gegen den SV Lippstadt - Samstag, 9. Dezember, 14 Uhr) - wohl wieder an die 20.000 Fans an den Tivoli pilgern.

Die Alemannia will in dieser Saison in die 3. Liga aufsteigen. Nach einem missratenen Saisonstart haben sich die Aachener unter ihrem neuen Trainer Heiner Backhaus wieder an Platz eins gekämpft und grüßen die Liga aktuell von Platz vier - sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Bocholt.