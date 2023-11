1. FC Bocholt: Ex-Trainer Manuel Jara kehrt zum Hünting zurück

Manuel Jara war einige Jahre als Cheftrainer für den 1. FC Bocholt verantwortlich. Nun kehrt der Spanier in einer neuen Rolle zum Hünting zurück.

Manuel Jara kehrt zum 1. FC Bocholt zurück. Der 51-Jährige wird am Bocholter Hünting ab 1. Januar 2024 Technischer Direktor.

In dieser neu geschaffenen Funktion soll Jara Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation, in organisatorischen, infrastrukturellen und sportlichen Angelegenheiten unterstützen und als Bindeglied zwischen Seniorenteams und Jugendabteilung fungieren.

Jara war von 2013 bis 2020 Cheftrainer der 1. Mannschaft des 1. FC Bocholt, mit dem er 2014 in die Oberliga Niederrhein aufstieg. Seit 2021 trainierte der Inhaber der Fußballlehrer-Lizenz den Bezirksligisten TuB Bocholt.

Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt, sagt: "Manuel Jara hat eine ‚schwatte Seele‘ und passt menschlich perfekt in unser Kompetenzteam. Aber auch fachlich wird uns Manuel verstärken. Wir sind froh, dass er in neuer Funktion künftig helfen wird, uns noch besser und breiter aufzustellen. Mit seinem Know-how wird Manuel Jara unter unserem Sportdirektor Christopher Schorch zusätzliche Impulse setzen. Damit wird er ‚Schorchi‘, der 24/7 für den 1. FC im Einsatz ist und schon so viel am Hünting bewegen konnte, auch ein Stück weit entlasten. Vor allem im Bereich unserer Reserve- und Nachwuchsteams wollen wir den 1. FC mit Manuel als Technischem Direktor gemeinschaftlich optimieren, um das Maximum herauszuholen und den hohen Ansprüchen gerecht zu werden."

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Bocholt-Trainer: "Wir hatten viele gute Gespräche und der eine weiß, wie der andere tickt. Man merkt, wie sehr er für die neue Aufgabe brennt, zumal er das Familiäre am Bocholter Hünting total schätzt. Manuel und ich wollen den 1. FC auf diversen Ebenen zusammen weiter professionalisieren, damit der aktuelle Erfolg keine Eintagsfliege ist, sondern nachhaltig bleibt."

Manuel Jara ergänzt: "Der Kontakt zum 1. FC Bocholt ist auch nach meiner Trainerzeit nie abgerissen. Als Ende Oktober das konkrete Angebot kam, als Technischer Direktor Christopher Schorch zu unterstützen, musste ich nicht lange überlegen. Ich bin allen Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen sehr dankbar und freue mich auf die Aufgabe, den Gesamterfolg des 1. FC Bocholt nachhaltig abzusichern."