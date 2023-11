Fortuna Köln: "Sieg der Moral" - Spiel gedreht, aber Führungsspieler verloren

Fortuna Köln hat gegen Borussia Mönchengladbach II seine Heimstärke bewiesen und bleibt auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Nun droht ein Führungsspieler auszufallen.

In einem unfassbaren Spiel drehte Fortuna Köln einen 0:3-Rückstand gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Ausgerechnet Kingsley Sarpei, der lange verletzt war und erst seit wenigen Wochen wieder in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommt, erzielte den Siegtreffer.

Einziger Wermutstropfen für die Kölner: Führungsspieler Maik Kegel musste verletzt ausgewechselt werden. Trainer Markus von Ahlen schätzte die Verletzung auf der Pressekonferenz zum Spiel als schwerwiegend ein, auch wenn es bisher noch keine genaue Diagnose gibt.

Schon im Spiel gegen Gladbach II musste von Ahlen mit Joshua Eze und Dominik Ernst auf zwei wichtige Spieler verzichten. Während Eze schon seit einigen Wochen fehlt, ist Ernst als Rechtsverteidiger unangefochtener Stammspieler. Da Ernst sich aber eine Prellung zugezogen hatte und sich derzeit noch im Aufbautraining befindet, wurde er durch Arnold Budimbu ersetzt, der sonst meist auf der offensiven Außenbahn zum Einsatz kommt.

Zur schwachen Leistung in der ersten Hälfte äußerte sich Budimbu selbstkritisch: „Das war nicht unsere beste Halbzeit, die wir gespielt haben. Man muss auch sagen, Gladbach hat gut gekontert. Das haben wir nicht so gut verteidigt.“

So haben sie gespielt: SC Fortuna Köln: Weis – Budimbu, Lanius, Scholz, Langer (80. Sarpei), Kegel (35. Stanilewicz), Hölscher (80. Matter), Batarilo, Demaj (80. Breitfelder), Mika, Steinkötter Borussia Mönchengladbach II: Brüll – Korb, Najjar (62. Foss), Lieder, Kemper, Jung, Reitz, Büyükarslan, Italiano, Fukuda, Schroers Schiedsrichter: Dr. Marcel Benkhoff Tore: 0:1 Fukuda (8.), 0:2 Fukuda (31.), 0:3 Schroers (40.), 1:3 Demaj (45.), 2:3 Mika (59.), 3:3 Lanius (76.), 4:3 Sarpei (89.) Zuschauer: 1.913

Zur Leistungssteigerung im zweiten Durchgang sagte der Flügelspieler: „Wir hauen alles rein, wir kennen unsere Stärken und die wollen wir auch auf den Platz bringen. Ich denke, in der zweiten Halbzeit sind wir super zurückgekommen.“

In der Jugend gab es mal so ein Spiel, wo ich mich noch dran erinnere, in den letzten Minuten zwei Tore zu machen, aber das heute vor so einer Kulisse ist etwas ganz anderes. Marvin Mika

„Ich glaube, so ein Spiel erlebt man nicht so häufig im Fußballerleben. In der Jugend gab es mal so ein Spiel, wo ich mich noch dran erinnere, in den letzten Minuten zwei Tore zu machen, aber das heute vor so einer Kulisse ist etwas ganz anderes“, freute sich auch Teamkollege Marvin Mika, der seinen ersten Treffer in der Regionalliga erzielte.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Trainer von Ahlen zunächst sein taktisches Vorgehen. „Wir haben uns trotz der zielstrebigen Spielweise und der schnellen Spieler von Mönchengladbach dafür entschieden, sehr offensiv und mutig zu verteidigen. Wir haben das in der Vergangenheit in dieser Saison oft sehr gut gemacht gegen Ausnahmestürmer“, begründete von Ahlen seine offensive Herangehensweise. „Die erste Halbzeit ist komplett gegen uns gelaufen“, räumte der Kölner Trainer jedoch ein.

"Sieg der Moral" stimmt Trainer von Ahlen zufrieden

Dass er sich am Ende nicht nur über einen Punktgewinn, sondern sogar den nächsten Heimsieg freuen durfte, stimmte ihn sichtlich zufrieden. „Ich denke, es war ein Sieg der Moral, auch ein Sieg des Mutes, offensiv zu spielen und uns auch nicht zu begnügen mit dem 3:3“, so von Ahlen. „Das ist einer, der riecht teilweise, wo der Ball hinkommt“, lobte er den Siegtorschützen Kingsley Sarpei – nicht ohne zu betonen, dass der Sieg eine Mannschaftsleistung war.

In der kommenden Woche wird sein Team an diese Leistung anknüpfen müssen, wenn es zum nächsten Topspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 im „neuen Parkstadion“ kommt. Dabei lief es zuletzt in der Fremde nicht so rund für den Südstadtklub. In der Heimtabelle steht Fortuna auf dem ersten, in der Auswärtstabelle nur auf dem zehnten Platz.