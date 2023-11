Regionalliga West: Fortuna Köln dreht 0:3 – Velbert kassiert Nackenschlag

Fortuna Köln dreht einen Drei-Tore-Rückstand, die SSVg Velbert gibt einen Sieg aus der Hand: Die Freitagspartien des 15. Spieltags der Regionalliga West.

Was für ein Spiel! Fortuna Köln hat am Freitagabend einen 0:3-Rückstand gegen Borussia Mönchengladbach II in einen einen 4:3-Sieg verwandelt!

Dass diese Partie keine Defensivschlacht werden würde, zeichnete sich bereits früh ab. Shio Fukuda nutzte nach acht Minuten eine Unachtsamkeit aus und brachte die Fohlen mit 1:0 in Führung.

In der 31. Minute tauchte der Japaner erneut in einer gefährliche Position auf, erzielte das 2:0 (31.). Kurz darauf erhöhte Sturmpartner Mika Schroers sogar noch auf 3:0 (41.), was bei der Mannschaft von Trainer Markus von Ahlen aufgrund eines vermeintlichen Foulspiels in der Entstehung für Aufregung sorgte.

Die Fortuna gab sich allerdings nicht auf. Leon Demaj erzielte mit dem Pausenpfiff noch den Anschlusstreffer (45.). Der Grundstein für die Aufholjagd war gelegt.

Marvin Mika verkürzte nach einer Stunde per sehenswertem Treffer auf 2:3 (59.), ehe Dominik Lanius auf 3:3 (80.) stellte. Doch die Fortuna wollte mehr. Und die Fortuna bekam mehr.

In der 90. Minute startete Mika durch und legte in die Mitte. Der erste Versuch wurde abgeblockt, doch dann traf Kingsley Sarpei zum umjubelten 4:3! Die Fortuna Köln klettert dank eines Kraftakts bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Bocholt, hat aber ein Spiel mehr absolviert.

SSVg Velbert kassiert späten Nackenschlag

Die SSVg Velbert hat zu Hause gegen den SC Paderborn II in letzter Sekunde zwei wichtige Punkte gegen den Abstieg aus der Hand gegeben.

Ilyas Ansah erzielte nach einer halben Stunde das 1:0 für die Gäste (30.). Doch keine fünf Minuten später hatte Timo Mehlich mit einem Doppelpack (32., 34.) das Spiel gedreht.

Lange steuerten die Gastgeber auf den wichtige Dreier zu, ehe Martin Ens mit dem Schlusspfiff dem Ball zum 2:2 im Winkel unter brachte. Velbert bleibt elf Zählern auf dem vorletzten Platz der Regionalliga West.

Fortuna Düsseldorf II und Schalke II teilen sich die Punkte.

Die Zweitvertretungen von Fortuna Düsseldorf und FC Schalke 04 teilten sich die Punkte – 1:1.

Die Düsseldorfer gingen nach 17 Minuten in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte Andreas Ivan allerdings noch per Foulelfmeter ausgleichen.

Alemannia Aachen und FC Gütersloh siegen

Alemannia Aachen ist nach der 0:3-Pleite gegen den 1. FC Bocholt auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Am heimischen Tivoli gelang den Kaiserstädtern gegen den SC Wiedenbrück ein 1:0-Erfolg. Anton Heinz erzielte per Abstauber in der 18. Minute das Tor des Tages.

Im letzten Spiel des Abends hat sich der FC Gütersloh mit 2:1 (2:0) gegen den SV Rödinghausen durchgesetzt. Patrik Twardzik (25.) und Jeffrey Obst (35.) beförderten ihre Mannschaft in der ersten Hälfte entschlossen auf die Siegerstraße. Der Anschluss der Gäste blieb ohne Folgen.