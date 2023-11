Wuppertaler SV: Marco Terrazzino: "Ich bin total angekommen"

Marco Terrazzino sprach vor dem 15. Spieltag der Regionalliga West über sein erstes Tor für den Wuppertaler SV, Gegner Rot Weiss Ahlen und seine persönliche Verfassung.

Das 2:1 im Topspiel gegen Fortuna Köln war die perfekte Rückkehr ins Stadion am Zoo. Marco Terrazzino erzielte den Siegtreffer, sein erstes Tor im Trikot des Wuppertaler SV. Unter anderem darüber sprach der 32-jährige Offensivspieler vor der Auswärtspartie bei Rot Weiss Ahlen.

Marco Terrazzino über ...

... sein erstes Tor für Wuppertal:"Ich habe mich natürlich riesig gefreut, nach sechs Spielen das erste persönliche Erfolgserlebnis zu sammeln. Es war rundum gelungen: Zum ersten Mal in diesem Stadion, mit so einer tollen Atmosphäre und am Ende haben wir uns den Sieg erarbeitet."

... das Auswärtsspiel in Ahlen:"Es wurde viel im Vorfeld gesagt, dass es nicht die besten Bedingungen sind, die am Samstag auf uns zukommen werden. Was aber uns momentan ausmacht, ist diese eklige Kompaktheit gegen den Ball. Gerade auf so einem Platz musst du das von Anfang an zeigen. Ob man da technische Kombinationen herausspielen kann, wird sich zeigen. Aber am Ende geht es darum, mit und gegen den Ball seinen Job zu machen."

... Wuppertals spielerische Überlegenheit:"Du musst dieses Selbstbewusstsein haben, dass du mit dem Ball versuchst, das auszuspielen - auch mit solchen Platzverhältnissen. Das ist absolut unser Anspruch. Dennoch müssen die Basics stimmen. Wir haben momentan ein gutes Gefühl, was diese Aggressivität angeht. Das wird ein ekliges Spiel und wir müssen kaltschnäuzig sein, weil wir vermutlich nicht viele Chancen bekommen werden."

... seine persönliche Verfassung:"Ich fühle mich sehr gut, bin jetzt schon länger dabei und Woche für Woche kennt man sich besser. Ich bin total angekommen. Mit der Unterschrift Mitte September fing erst der Umzug aus dem Ausland nach Wuppertal an. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich hier bin. Die Jungs haben mich von Tag eins angenommen und die Trainer haben mir ein gutes Gefühl gegeben."