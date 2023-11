Wuppertaler SV: Wie ein Champions-League-Teilnehmer - es geht in dieses Trainingslager-Hotel

Der Wuppertaler SV hat seine sportliche Krise überwunden und ist wieder auf dem Vormarsch. Der Lohn folgt auch in einem Winter-Trainingslager.

Nach dem 2:1-Erfolg des Wuppertaler SV gegen Fortuna Köln vor über 8000 Zuschauern darf beim WSV wieder von der 3. Liga geträumt werden.

Nach Platz drei und zwei in den Vorjahren peilen die Rot-Blauen den ersten Rang an. Aktuell hinken die Schützlinge von Trainer Hüzeyfe Dogan dem Tabellenführer 1. FC Bocholt fünf Punkte hinterher.

Das ist auch darin begründet, dass die Bergischen zwischen dem 9. September und 14. Oktober 2023 keinen Sieg erringen konnten. Doch das hat sich nun geändert - die Krise ist in Form von drei Dreiern in Serie besiegt worden.

"Wir haben uns da gemeinsam herausgeboxt. Ich merke es ja auch bei jedem Training, dass wieder eine ganz andere Stimmung herrscht. Diesen Weg müssen wir jetzt gemeinsam weitergehen", lobt Sportchef Gaetano Manno.

Bis zur Winterpause wollen die Wuppertaler den Abstand zu Platz eins natürlich noch verkürzen. Hierfür haben die Rot-Blauen in den Spielen in Ahlen, gegen Bocholt, in Düren, gegen Aachen und bei der Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach die Chance. Manno betont: "Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel. Alles andere ist sinnlos. Wenn wir nicht in Ahlen gewinnen, haben wir auch gegen Bocholt kein Spitzenspiel!"

Wuppertaler SV: Trainingslager in der Türkei gebucht

Nach dem Winterurlaub darf sich die WSV-Mannschaft auf eine Reise in den warmen Süden freuen. Der Wuppertaler SV wird am 3. Januar 2024 das Training aufnehmen. Vom 14. bis zum 21. Januar geht es in die Türkei. Im Hotel Sueno Deluxe Belek wird sich die Mannschaft auf die Restrunde, die am ersten Februar-Wochenende beginnt, vorbereiten.

"Wir werden perfekte Bedingungen vor Ort haben. Im letzten Winter hat sich in diesem Hotel zum Beispiel Champions-League-Teilnehmer Roter Stern Belgrad vorbereitet. Unser Dank gilt Friedhelm Runge, dass er der Mannschaft und dem ganzen Staff dieses Trainingslager ermöglicht. Ohne seine finanzielle Hilfe wäre die Buchung dieser Reise nicht möglich gewesen", betont Gaetano Manno.