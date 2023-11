Mittelrheinpokal: Alemannia Aachen siegt 10:0 in Bergheim - Regionalliga-Duell in Runde 2

Nach der 0:3-Pleite in Bocholt hat Alemannia Aachen die Pflichtaufgabe im Westfalenpokal souverän gemeistert. In der zweiten Runde wartet nun ein Regionalligist.

Nur drei Tage nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Regionalliga-Tabellenführer 1. FC Bocholt war Alemannia Aachen schon wieder gefragt. Im Nachholspiel der ersten Runde des Mittelrheinpokals trafen die Aachener auf Bezirksligist Hilal Maroc Bergheim. Im Vorfeld einigte man sich darauf, die Partie am Tivoli und nicht in Bergheim auszutragen.

Gegen den Dritten der Bezirksliga Staffel 3 am Mittelrhein rotierte Trainer Heiner Backhaus mächtig durch. Lediglich Robin Afamefuna, Kilian Pagliuca, Julian Schwermann und Vleron Statovci standen im Vergleich zur Pleite am Hünting erneut in der Startelf, in der unter anderem der 18-jährige Defensivspieler Noah Förster aus der U19 eine Chance bekam.

Zur Pause ist alles klar

Die Aachener brauchten ein wenig Anlaufzeit, dann ging es aber Schlag auf Schlag. Schwermann eröffnete in der 19. Minute und noch bis zur Halbzeit schraubten Dreierpacker Vincent Schaub (24./29./44.), Pagliuca (27.) und Brasnic (31.) das Ergebnis auf ein komfortables 6:0 in die Höhe.

Zur Pause wechselte Backhaus viermal, Aachen nahm einen Gang raus, doch einer hatte noch richtig Lust. Beyhan Ametov nutzte seinen 25. Geburtstag als Anlass dazu, einen Dreierpack zu schnüren (64./71./89.). Auch Dustin Willms trug sich kurz vor Schluss in die Torschützenliste ein (87.), weshalb es letztlich sogar zweistellig wurde.

Hilal Maroc Bergheim: Diehl - Ait Lamadane, Esenkar, Vatovci, El Aissaoui (46. Ngangala), Göksu (80. Poliku), Zaanani (82. Kasmi), Noutsos, Dahas (82. Esenkar), Maloku, Gomes Sanches (46. Benfadal) Diehl - Ait Lamadane, Esenkar, Vatovci, El Aissaoui (46. Ngangala), Göksu (80. Poliku), Zaanani (82. Kasmi), Noutsos, Dahas (82. Esenkar), Maloku, Gomes Sanches (46. Benfadal) Alemannia Aachen: Strauch - Oeßwein, Uzelac (46. Rumpf), Förster, Afamefuna - Schwermann (46. Scepanik), Statovci - Ametov, Pagliuca (46. Mirgartz), Schaub (62. Willms) - Brasnic (46. Heinz) Tore: 0:1 Schwermann (19.), 0:2 Schaub (24.), 0:3 Pagliuca (27.), 0:4 Schaub (29.), 0:5 Brasnic (31.), 0:6 Schaub (44.), 0:7 Ametov (64.), 0:8 Ametov (71.), 0:9 Willms (87.), 0:10 Ametov (89.) Gelbe Karten: Noutsos, Esenkar / Pagliuca Zuschauer: 2.200

2. Pokalrunde ausgelost

Mit dem 10:0 schoss sich Alemannia Aachen souverän und standesgemäß in die zweite Pokalrunde. Diese wurde parallel zum Aachen-Spiel bereits ausgelost.

Die Aachener bekommen es im regionalligainternen Duell mit dem FC Wegberg-Beeck zutun. Etwas besser meinte es die Losfee dagegen mit den anderen Regionalligisten. Fortuna Köln ist zu Gast bei Kreisligist SV Bergfried Leverkusen, der 1. FC Düren reist zu Bezirksligist SV Germania Eicherscheid. Viktoria Köln trifft derweil auf den FC Pesch aus der Landesliga.

Die 2. Runde des Mittelrheinpokals im Überblick:

FC Pesch (LL) - Viktoria Köln (3. Liga)

FC Wegberg-Beeck (RL) - Alemannia Aachen (RL)

SV Bergfried Leverkusen (KLA) - Fortuna Köln (RL)

SV Germania Eicherscheid (BZL) - 1. FC Düren (RL)

Siegburger SV 04 (MRL) - Borussia Freialdenhoven (MRL)

SV Eilendorf (LL) - Bonner SC (MRL)

SV Deutz 05 (LL) - SV Eintracht Hohkeppel (MRL)

TuS Chlodwig Zülpich (BZL) - TuS BW Königsdorf (MRL)