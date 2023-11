1. FC Bocholt: Nach Bewusstlosigkeit - Ex-Oberhausener bedankt sich beim Schiedsrichter

Am vergangenen Wochenende besiegte der 1. FC Bocholt Alemannia Aachen mit 3:0. Auch Marvin Lorch wirkte über die volle Distanz mit. Der Ex-Oberhausener hatte Glück im Unglück.

In den Anfangsminuten des Spiels 1. FC Bocholt gegen Alemannia Aachen, das die Hausherren vor ausverkauftem Haus von 3276 Zuschauern gewannen, gab es einen Schreckmoment für die "Schwatten".

Bocholts Flügelflitzer Marvin Lorch blieb nach einem Abwehrversuch von Aachens Nils Winter benommen auf dem Rasen liegen.

"Winter und ich liefen einem Ball entgegen, er war früher dran, wollte klären und der Ball hat mich an der Schläfe getroffen. Ich war sofort weg. Kollegen sagten mir später, dass das so um die 30 bis 60 Sekunden gewesen sein müssen", erzählt Lorch am Dienstag (7. November) gegenüber RevierSport.

In der Zeit der Bewusstlosigkeit wurde Schiedsrichter Patrick Holz zum Helden. Denn der 28-Jährige reagierte blitzschnell und verhinderte wahrscheinlich Schlimmeres. Holz brachte Lorch in die stabile Seitenlage und holte seine Zunge aus dem Rachen, damit er nicht erstickt.

Wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn der Schiedsrichter nicht so vorbildlich reagiert hätte. Noch einmal: Ihm gebührt mein allergrößter Respekt! Marvin Lorch

"Meine Kollegen sagten auch, dass ich anfing zu husten. So schaltete der Schiedsrichter schnell und zog die Zunge heraus. Ich danke ihm auf jeden Fall für diese tolle und schnelle Reaktion", sagt Lorch, der nach wenigen Minuten weiter spielen konnte und am Ende auch über 90 Minuten auf dem Rasen stand.

In Lebensgefahr befand sich Lorch nach eigener Aussage nicht. Er betont aber: "Wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn der Schiedsrichter nicht so vorbildlich reagiert hätte. Noch einmal: Ihm gebührt mein allergrößter Respekt!"

Den Hut muss man auch vor den Leistungen des 1. FC Bocholt ziehen. Nach 14 Spielen stehen die Münsterländer mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins. Lorch und Co. wollen diesen Rang auch nur ungern abgeben. "Wir wissen, was wir drauf haben und schauen weiter von Spiel zu Spiel. Wir sind ein verschworener Haufen und verfolgen ein Ziel. Wir wissen auch, dass wir dieses erreichen können. Wenn man nach 14 Spielen da oben steht, dann ist das kein Zufall mehr", erzählt der ehemalige Oberhausener und Homberger, der ähnlich wie Bocholt, auch eine starke Saison spielt.

14 Einsätze, vier Tore, sechs Vorlagen: So lautet die Bilanz von Lorch. "Natürlich freue ich mich darüber. Ich bin aktuell in einer super Verfassung und will der Mannschaft mit guten Leistungen helfen. Auch ich persönlich will noch höher hinaus", betont der 26-jährige 131-malige Regionalligaspieler und 77-fache Oberligaakteur.