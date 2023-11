Fortuna Köln vor Topspiel beim WSV - "Berechtigt, wenn viele Zuschauer kommen"

Es ist das erste Spiel im Stadion am Zoo nach acht Monaten und dazu ein echtes Topspiel in der Regionalliga West: Der Wuppertaler SV empfängt Fortuna Köln.

Nach einer Niederlage am Hünting gegen den 1. FC Bocholt (1:2) konnte die Fortuna Köln das zweite Topspiel gegen den 1. FC Düren mit einem knappen 1:0 gewinnen. Jetzt steht das dritte Topspiel in der Regionalliga West in Folge an.

Die Kölner sind beim Tabellensechsten, dem Wuppertaler SV, zu Gast. Nur zwei Zähler trennen die beiden Mannschaften. Für die Wuppertaler ist es das erste “echte” Heimspiel nach acht Monaten. Nachdem die Arbeiten an der Rasenheizung im Stadion am Zoo fertiggestellt sind, steht dem WSV-Comeback im eigenen Wohnzimmer nichts mehr entgegen.

Köln-Trainer Markus von Ahlen mit Blick auf das anstehende Auswärtsspiel: "Das wird sicherlich eine tolle Partie und eine tolle Atmosphäre. Zwei Top-Mannschaften treffen aufeinander. Wuppertal hat eine gestandene Mannschaft mit einer hohen Erwartungshaltung, aber wir sind auch ganz gut unterwegs in der Saison. Daher ist es berechtigt, wenn viele Zuschauer kommen."

Viele tausende Fans werden am Samstag (14 Uhr) erwartet. Auch für die Gäste aus Köln sei das eine Motivation, erklärt von Ahlen: "Jeder Spieler hat einfach Lust, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Das sehen wir sportlich und es werden auch sicherlich viele Fans von Fortuna Köln ins Stadion am Zoo reisen."

Nach dem gewonnenen Topspiel in Düren geht die Fortuna mit viel Selbstvertrauen in die Partie: "Ich glaube, die Art und Weise, wie wir spielen, dieser sehr offensive Fußball, macht auf beiden Seiten immer viel Spaß, auch für die Zuschauer. Wir nehmen aus den letzten Spielen viel Selbstvertrauen mit." Außer den bisherigen Verletzten seien alle Spieler an Bord, erklärt der Kölner Trainer.

Selbstvertrauen konnten die Kölner auch am Mittwoch sammeln. Die Mannschaft von van Ahlen sicherte sich mit einem 3:0-Sieg gegen den FV Bonn-Endenich den Einzug in die nächste Runde des Bitburger-Pokals. Für die Kölner sei das "ein wichtiger Sieg in einem wichtigen Wettbewerb" gewesen.

Bis zur Winterpause stehen für die Fortuna Köln noch fünf Ligaspiele an. Von Ahlen hat für diese Zeit genaue Ziele: "Der Start in diese Saison war gut und jetzt wollen wir bis zur Winterpause natürlich so viele Punkte wie möglich holen. Diese Liga ist so eng. Jeder Gegner hat seine eigenen Stärken und Dinge, die man kontrollieren muss. Wir wollen in jedes Spiel reingehen und immer versuchen, das Maximum rauszuholen. In dem Bewusstsein, dass du dir jedes Spiel hart erarbeiten musst. In jedem Spiel kommt es auf Kleinigkeiten an. Das wird Samstag in Wuppertal auch so sein."