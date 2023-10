1. FC Bocholt: Trainingslager fix - Spitzenreiter reist in den warmen Süden

Noch sechs Spiele sind es bis zur Winterpause. Der 1. FC Bocholt plant diese bereits fleißig und hat schon einen wichtigen Termin fixiert.

Alemannia Aachen (H), 1. FC Düren (H), Wuppertaler SV (A), Borussia Mönchengladbach II (H), FC Schalke 04 II (H) und SV Rödinghausen (A): So lautet das Rest-Programm des 1. FC Bocholt bis zum Jahresende 2023. Aktuell liegt Bocholt drei Punkte vor der Regionalliga-West-Konkurrenz.

Und wer weiß: Vielleicht reisen die Westmünsterländer auch als Tabellenführer in das Winter-Trainingslager.

Denn dieses hat der Verein nun fixiert und offiziell vermeldet: Die Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Bocholt fliegt im Januar in die Türkei. Vom 7. bis 14. Januar 2024 verbringt das Team von Trainer Dietmar Hirsch eine Woche, um sich dort auf die Rückrunde vorzubereiten.

Untergebracht werden Mannschaft, Trainerteam und Staff im 5-Sterne-Hotel "Titanic Lara Deluxe". Auf einem nahegelegenen Fußballplatz wird der aktuelle Spitzenreiter der West-Staffel zwei Mal täglich trainieren. Im Rahmen des Trainingslagers wird der 1. FC Bocholt zudem bis zu zwei Testspiele gegen namhafte internationale Gegner bestreiten, die entsprechenden Gespräche laufen derzeit noch.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation des 1. FC Bocholt: "Ich hatte mit der Mannschaft vor der Saison die Vereinbarung: Wenn wir bis zum Winter einen einstelligen Tabellenplatz belegen, fliegen wir ins Winter-Trainingslager in die Sonne. Das Team hat sich das Trainingscamp in der Türkei also mehr als verdient. In dem tollen Hotel und bei guten klimatischen Bedingungen werden wir beste Voraussetzungen haben, mit akribischer Arbeit den Grundstein für eine erfolgreiche Rückserie zu legen."

Der 1. FC Bocholt informiert, dass Fans und Sponsoren des Vereins die Möglichkeit besitzen, dabei zu sein und die Mannschaft hautnah in der Vorbereitung zu erleben und zu unterstützen. "Wir würden uns sehr freuen, wenn wir in der Türkei von vielen Bocholtern begleitet werden würden. Deshalb haben wir für unsere Fans und Sponsoren schöne, erschwingliche Pakete geschnürt", erklärt Schorch. Der 1. FC Bocholt bietet seinen Anhängern zwei unterschiedliche Fan-Reisen an.