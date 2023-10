Alemannia Aachen: Schlimme Verletzung - Abwehrtalent mit Bänderrissen und Wadenbeinbruch

Alemannia Aachen kommt in der Regionalliga immer besser in Schwung. Doch eine schwere Verletzung trübt die Freude.

Am Samstag feierte Alemannia Aachen in der Regionalliga West den vierten Sieg in Serie (2:1 gegen die U23 des SC Paderborn).

Zum Feiern war aber niemandem zumute. Der Grund: Die Verletzung von Aldin Dervisevic. Der 21-jährige Abwehrspieler blieb im Rasen hängen, der Fuß klappte nach hinten. Das Eigengewächs musste noch auf dem Spielfeld minutenlang notversorgt, inklusive einer Infusion, werden.

Am Spielfeldrand rief Aachens Trainer Heiner Backhaus seine Mannschaft zusammen. Später sagte er auf der Pressekonferenz: "Ich habe noch nie erlebt, dass Spieler auf dem Platz anfangen zu weinen. Wir haben uns eingeschworen, dass wir den Sieg für Aldin holen."

Was geklappt hat, am Sonntag gab es nun die befürchtet schlimme Diagnose. Innenverteidiger Dervisevic hat sich bei seinem achten Saisoneinsatz eine Weber-C-Fraktur (Wadenbeinbruch und Syndesmosebandriss) sowie weitere Bänderrisse im Sprunggelenk zugezogen. Der 21-Jährige wurde am Samstag bereits im Luisenhospital operiert.

Eine Ausfallzeit wurde nicht genannt, doch bei der Schwere der Blessur muss man von einer Pause von mehreren Monaten ausgehen.

So eine Verletzung macht alle bei der Alemannia betroffen. Wir werden Aldin als Verein beim Heilungsprozess bestmöglich unterstützen Sascha Eller

Alemannia-Sportdirektor und Geschäftsführer Sascha Eller erklärte: „So eine Verletzung macht alle bei der Alemannia betroffen. Wir werden Aldin als Verein beim Heilungsprozess bestmöglich unterstützen. Er kann sich sicher sein, dass wir bei ihm sind und ihn nicht fallen lassen.“

Backhaus ergänzte: „Für den Jungen tut uns das unendlich leid. Er hat sich in den letzten Wochen ins Team gekämpft und hatte einen wichtigen Anteil an den guten Ergebnissen zuletzt. Für ihn werden wir in den nächsten Wochen noch enger zusammenrücken.“

Die nächste Chance dazu hat die Mannschaft am kommenden Wochenende (Samstag, 4. November, 14 Uhr), wenn das Topspiel beim aktuellen Spitzenreiter 1. FC Bocholt ansteht. Mit einem Sieg könnte Aachen nach einem schwachen Saisonstart bis auf drei Zähler an die Spitze heranrücken.