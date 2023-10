RL West: Bocholt vermiest RWA-Trainerdebüt und stürmt an Tabellenspitze

Eintracht Frankfurt 15:30 Borussia Dortmund 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Die Regionalliga West hat einen neuen Spitzenreiter: Der 1. FC Bocholt schlägt Rot Weiss Ahlen am 13. Spieltag mit 3:1 (2:0) und manövriert sich damit auf den ersten Tabellenplatz. Die Tore für den FCB erzielten Isaak Akritidis (9.), Bogdan Shubin (41.) und Marvin Lorch (69.). Den einzigen RWA-Treffer markierte Ömer Uzun zum zwischenzeitlichen 1:2 (67.). Bereits vor der Partie war klar, dass die Bocholter mit einem Dreier in Ahlen die Tabellenführung übernehmen würden. Dass sein Team mit diesem Druck umgehen konnte, machte Bocholt-Trainer Dietmar Hirsch stolz: "Wir haben die Situation, die positiv, aber nicht selbstverständlich ist, sehr gut angenommen. Es hat keiner verkrampft oder gehemmt gewirkt, meine Mannschaft war euphorisiert. Das treibt uns schon seit Wochen an." Auch mit der spielerischen Leistung seiner Truppe war Hirsch zufrieden, obwohl die Rahmenbedingungen nicht ideal waren: "Jeder Fußballer spielt um Tabellenplätze, meine Spieler beschäftigen sich auch damit. Deshalb war es nicht selbstverständlich, dass wir auf dem sehr tiefen Platz, der immer schlechter wurde, eine sehr gute Leistung über 90 Minuten geboten haben. Insgesamt haben wir wenig zugelassen, immer wieder Nadelstiche gesetzt und Ballbesitzphasen etabliert, was auch gut geklappt hat." Für den Übungsleiter der "Schwatten" ist die neue Tabellensituation eine Herausforderung. Er richtet seinen Fokus bereits auf die nächste Aufgabe: "Es ist immer sehr schwer, überhaupt an die Tabellenspitze zu kommen. Aber es ist noch schwerer, wenn man der Gejagte ist. Wir genießen jetzt erstmal den Tabellenplatz und werden uns erholen. Dann freuen wir uns auf das nächste Highlight-Spiel gegen Alemannia Aachen und schauen, wo die Reise hingeht." RW Ahlen: Brüseke - Öztürk (46. Dal), Buckesfeld, Cvetkovic, Reithmeir (54. Marino), Borgmann - Altun, Tankulic - Coleman (33. Andzouana, 78. Debrah), Uzun, Kyere (46. Özkara) 1. FC Bocholt: Fox - Beckert, Frenkert, Janssen, Stojanovic - Holldack (83. Schmidt), Wellers (88. Mesic) , Shubin - Akritidis (83. Reincke), Fakhro, Lorch (91. Lunga) Zuschauer: 553 Schiedsrichter: Tobias Severins Tore: 0:1 Akritidis (9.), 0:2 Shubin (41.), 1:2 Uzun (67.), 1:3 Lorch (69.) Björn Joppe, der neue Coach von Rot Weiss Ahlen, erlebte hingegen einen gebrauchten Nachmittag bei seinem Debüt. Joppe übernahm den Tabellenletzten erst vor wenigen Tagen und nahm seine Mannschaft daher in Schutz: "Wir wussten, dass es sehr schwer wird. Es ist gerade kein Selbstvertrauen da und viele Dinge klappen nicht. Bocholt reiste hingegen mit breiter Brust an." Doch für eine Sache kritisierte der 44-Jährige sein Team scharf: "Wir spielen Regionalliga-Fußball und für uns zählt der Abstiegskampf. Dort ist das Wort "Kampf" enthalten und wenn man Herrenfußball spielen will und keine Zweikämpfe annimmt, dann wird es natürlich schwer. Wir haben einige Spieler, die den Herrenfußball nicht annehmen." Der RWA-Übungsleiter relativierte seine Kritik daraufhin ein wenig und schaut auf die nächsten Spiele: "Dennoch ist klar, dass nicht alles von jetzt auf gleich funktioniert. Bocholt war einfach eine Nummer zu groß. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir da unten rauskommen, weil wir die Qualität dafür haben. Mit Düren und Wuppertal kommen jetzt keine leichten Gegner, aber wir wollen uns dort besser präsentieren und einen Schritt nach vorn machen."

