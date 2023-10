Fortuna Köln: "Ich will betonen, dass uns die Fans unfassbar unterstützt haben"

Der SC Fortuna Köln konnte seinen Platz in der Spitzengruppe der Regionalliga West erneut festigen. Trainer Markus von Ahlen war voll des Lobes nach dem Sieg gegen den 1. FC Düren.

Wie bereits mehrere Male in dieser noch jungen Saison, gab es auch am 13. Spieltag der Regionalliga West ein packendes Flutlichtspiel im Kölner Südstadion zu sehen: Im Topspiel gegen den 1. FC Düren konnte sich der SC Fortuna Köln knapp mit 1:0 durchsetzen. Domink Ernst erzielte nach einer guten halben Stunde vor rund 3000 Fans das Tor des Freitagabends.

Besonders in der ersten Hälfte der Partie sahen die Zuschauer eine dominante Kölner Mannschaft, die sich mit dem sechsten Heimsieg der Saison belohnte. Neben der Heimstärke ist die Defensive eine der großen Stärken der Fortuna. Torhüter André Weis behielt bereits zum sechsten Mal in dieser Saison eine weiße Weste, in den ersten 13 Spielen musste er insgesamt nur acht Mal hinter sich greifen.

Die Chancenverwertung war zuletzt hingegen teilweise noch ausbaufähig. Umso erfreulicher war für die Kölner, dass der Rechtsverteidiger Dominik Ernst sich in der 34. Minute ein Herz fasste und mit einem äußerst sehenswerten Distanzschuss das einzige Tor des Tages erzielte.

Die Statistik zum Spiel SC Fortuna Köln: Weis – Ernst (87. Mika), Scholz, Lanius, Langer, Kegel (81. Sarpei), Hölscher, Budimbu, Demaj (70. Breitfelder), Batarilo, Steinkötter 1. FC Düren: Theißen – Egouli (80. Damaschek), Weber, Lela, Winke (80. Volz), Brock, Matuschyk, Bakhat, Kühnel (69. Aigbekaen), Schlößer, Goden (57. Harnafi) Schiedsrichter: Luca Marx Tor: 1:0 Ernst (34.) Zuschauer: 2.828

Doch auch für einen Spieler, der erst spät von der Bank kam, war es ein besonderes Spiel: Für Kingsley Sarpei war es erst das zweite Spiel in diesem Kalenderjahr.

Sarpei hatte sich einer Knie-OP unterziehen müssen und war nach seiner Genesung zunächst erstmal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen, bevor er in der Vorwoche gegen den 1. FC Bocholt und nun im Spitzenspiel gegen den FCD die ersten Einsatzminuten bei den Profis sammelte. „Das ist einfach ein geiles Gefühl vor den Fans dann auch noch in so einem Topspiel das Vertrauen vom Trainer zu bekommen, dass er mich dann reinbringt. Ich bin ja seit vier oder fünf Wochen erst wieder im Training und dass ich meinen Teil zum Sieg beitragen konnte, ist natürlich super“, freute sich der junge Flügelspieler.

„Ich fand, wir waren super im Spiel. Von der ersten Minute an hat man gesehen, wie geil wir drauf waren, das Ding hier zu holen vor den Fans“, lobte Sarpei die Mannschaftsleistung.

Ich will betonen, dass uns die Fans unfassbar unterstützt haben Markus von Ahlen

Auch Trainer Markus von Ahlen war voll des Lobes: „Ich will einfach sagen, dass ich mega stolz bin auf die Mannschaft, die Art und Weise, wie sie das gemacht hat." „Die Jungs haben sich auf dem Platz super gecoacht, haben auf alle Veränderungen vom Gegner super reagiert“, führte der Kölner Trainer weiter aus. Die Mannschaft sei mit sich selbst nach der Niederlage gegen den 1. FC Bocholt sehr hart ins Gericht gegangen.

Auch der Support der Fans sei in der Schlussphase wichtig gewesen. „Ich will betonen, dass uns die Fans unfassbar unterstützt haben!“, lobte von Ahlen die Anhänger des Südstadtklubs.

Nach dem erneuten Sieg im heimischen Südstadion hat sein Team nun jedoch zwei Auswärtsspiele vor der Brust: In der ersten Runde des Mittelrhein-Pokals trifft die Fortuna auf den FV Endenich, danach kommt es in der Liga zum nächsten Topspiel beim Wuppertaler SV.