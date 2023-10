Wuppertaler SV: Irrer Comeback-Sieg - zweite Halbzeit "nichts für schwache Nerven"

Der Wuppertaler SV konnte sich trotz 0:2-Rückstand drei wichtige Punkte sichern. Die U23 der Fortuna Düsseldorf steht weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

In der Regionalliga West empfing die Fortuna Düsseldorf U23 am Freitagabend den Wuppertaler SV. Obwohl die Gäste mit 0:2 in Rückstand gerieten, konnten sie sich in der Schlussphase das 3:2 erzielen und doch drei wichtige Punkte mitnehmen, denn: Der WSV möchte oben angreifen. Für die Düsseldorfer läuft es auf einem Abstiegsplatz weiterhin bescheiden.

Die Düsseldorfer begannen zielstrebig, sodass in der 13. Minute bereits das erste Tor durch Robin Bird fiel. Genau 20 Minuten erhöhten die Gastgeber auf 2:0! Kurz vor der Halbzeitpause konnte der Wuppertaler SV jedoch den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen und damit den Grundstein für die Aufholjagd legen.

Der Düsseldorfer Trainer Jens Langeneke, der in diesem Spiel sein Trainerdebüt an der Seitenlinie der U23 gegeben hat, zeigte sich vor allem mit den ersten 45 Minuten zufrieden: “Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit eine richtig gute Leistung auf dem Platz gebracht, auch so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben ja auch zwei Tore gemacht. Es hätte aber auch noch deutlicher stehen können.”

Die Ansprache des Wuppertaler Trainers Hüzeyfe Dogan in der Halbzeit zeigte allerdings Wirkung. In der 53. Minute fiel der Ausgleichstreffer. Kurz vor Abpfiff belohnten sich die Wuppertaler für eine starke zweite Halbzeit und Benschop machte mit dem 2:3 den Deckel drauf.

Jetzt können wir das Spiel angehen, jetzt können wir uns freuen - auf unser neues Stadion, den neuen Rasen und die neuen Plätze. Hüzeyfe Dogan

“Für uns ist das bitter und enttäuschend, weil beim dritten Tor sind wir erheblich beteiligt. Zuerst ein Missverständnis im Mittelfeld und dann auch in der Verteidigung”, erklärt Langeneke.

WSV-Choach Dogan zeigte sich nach dem Abpfiff erleichtert: “Das, was meine Mannschaft in dieser Saison auszeichnet, ist, dass sie nicht aufgibt und bis zur letzten Minute nicht den Glauben verliert, dass wir das Spiel gewinnen können. Das haben wir heute wieder unter Beweis gestellt. Ich bin froh, dass wir das noch drehen konnten. Kompliment an die Mannschaft, an die Mentalität und an den Siegeswillen. Darauf können wir weiter aufbauen.”

Dogan ergänzte: “Bedanken möchte ich bei meiner Mannschaft, wie sie in der zweiten Halbzeit nochmal aufgetreten ist. Das Spiel in der zweiten Halbzeit war nichts für schwache Nerven. Wir haben in der ersten Halbzeit etwas geschlafen und waren nicht griffig genug”, analysiert Dogan die Partie.

Am kommenden Spieltag steht für den WSV ein Topspiel an: Fortuna Köln ist zu Gast. Seit sechs Monaten können die Wuppertaler nicht im eigenen Stadion spielen. “Jetzt können wir das Spiel angehen, jetzt können wir uns freuen - auf unser neues Stadion, den neuen Rasen und die neuen Plätze”, freut sich der Wuppertaler Trainer.

Der Wuppertaler SV springt auf Tabellenplatz vier und klopft wieder oben an. Fortuna Düsseldorf U23 steht weiterhin auf einem Abstiegsplatz und hat den Absprung verpasst. Die Mannschaft von Langeneke ist am kommenden Spieltag bei der U23 von Borussia Mönchengladbach zu Gast.