RWO: Sportchef vor Schalke-Spiel - "Haben definitiv zu viele Unentschieden"

Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Sonntag (29. Oktober, 14 Uhr) den FC Schalke 04 II. RWO peilt den dritten Heimsieg der Saison an.

Rot-Weiß Oberhausen hat in elf Ligaspielen nur eine Partie verloren. Auf der anderen Seite stehen aber auch "nur" fünf Dreier zu Buche.

Bei einem ausgetragenen Spiel weniger - die ausgefallene RWO-Partie bei Borussia Mönchengladbach II muss noch nachgeholt werden - liegen die Kleeblätter fünf Punkte hinter Tabellenführer 1. FC Düren.

"Wir spielen zweifelsohne eine gute Saison. Wir haben aber auch definitiv zu viele Unentschieden auf dem Konto. Am Sonntag peilen wir wieder einen Dreier an", beschreibt Patrick Bauder die sportliche Lage.

Dass am Sonntag (29. Oktober, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) mit der Zweitvertretung des FC Schalke 04 ein harter Brocken ins Stadion Niederrhein kommt, weiß natürlich auch der RWO-Sportchef.

Bauder: "Schalke hat eine gute Mannschaft - gepaart mit Talent und Erfahrung. Sie haben eine echt gute Mischung. Sie spielen auch nicht den gewöhnlichen U-Fußball, sondern einen reifen Männerfußball. Das wird wieder ein spannendes Spiel in unserem Stadion. Aber wir wollen unbedingt den dritten Heimdreier der Saison einfahren."

Der letzte Heimsieg datiert vom 26. August, als RWO 2:0 gegen Aufsteiger FC Gütersloh gewann. Zuletzt sahen die Zuschauer an der Lindnerstraße gegen Fortuna Köln (0:0), 1. FC Bocholt (0:0) und Wuppertaler SV (1:1) nur wenige Tore.

"Fakt ist doch auch, dass wir erst ein Spiel verloren haben. Aber natürlich wissen wir auch, dass viele Unentschieden bei der Drei-Punkte-Regel auch nicht so toll sind", sagt Bauder und ergänzt in Richtung Sonntag: "Ich hoffe, dass wieder viele Zuschauer ins Stadion kommen und uns so toll wie zuletzt unterstützen. Ich habe ein gutes Gefühl, was den Sonntag angeht. Gemeinsam mit den Zuschauern im Rücken können wir am Sonntag einen wichtigen Sieg einfahren."

Die Schalker liegen aktuell einen Punkt vor RWO im Klassement. Das soll sich nach dem kommenden Wochenende aus Oberhausener Sicht ändern.