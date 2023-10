1. FC Bocholt: Warten auf Ademi-Spielberechtigung - Hirsch verrät das Erfolgsgeheimnis

Der 1. FC Bocholt ist seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Als Tabellenzweiter reisen die Münsterländer zu Rot Weiss Ahlen.

Tabellenplatz zwei in der Regionalliga West und im Viertelfinale im Niederrheinpokal: Die Saison 2023/2024 läuft für den 1. FC Bocholt wie geschmiert.

Kein Wunder, dass die Verantwortlichen in dieser Phase in die Offensive gegangen sind und der Öffentlichkeit mitteilten, dass der Verein einen Antrag auf die Drittliga-Lizenz stellen wird - RevierSport berichtete.

Am Samstag (28. Oktober, 14 Uhr) geht es zum Tabellen-Schlusslicht Rot Weiss Ahlen. Erfolgstrainer Dietmar Hirsch lobt, aber warnt auch seine Mannschaft vor dem Auftritt an der Werse.

Dietmar Hirsch über...

... die aktuelle Stärke des 1. FC Bocholt: "Was uns aktuell auszeichnet, ist schwer zu sagen. Wenn wir das wüssten, dann würden wir über Jahre so erfolgreich sein. Jedes gewonnene Spiel macht unsere Brust einfach breiter. Im Pokal in Essen-Schonnebeck hat man gesehen, dass auch die Spieler, die momentan nicht zur ersten Elf in der Meisterschaft gehören, nahtlos an die Leistungen der Stammspieler anknüpfen können. Sie haben das echt gut gemacht. Die sogenannten Ergänzungsspieler sorgen auch dafür, dass die Trainingsqualität sehr hoch ist. Das zeichnet uns aus, dass wir nicht nur elf Stammspieler haben. Jeder im Kader ist in der Lage uns zu helfen. Das ist natürlich auch für einen Trainer sehr schön zu sehen. Aktuell machen einfach alle einen sehr guten Job."

... Gegner Rot Weiss Ahlen: "Wir haben uns mit Ahlen beschäftigt und sie oft gesehen. Sie spielen immer gegen den Gegner, der eine Woche später auf uns wartet. Ahlen hat immer Torchancen in den Spielen gehabt, sie waren aber nicht konsequent im Abschluss. Durch den neuen Trainer sind sie nicht einfach auszurechnen. Sie werden alles reinhauen und der Platz wird auch nicht der Beste sein. Wir müssen den Kampf an der Werse annehmen. Wenn ein neuer Trainer kommt, dann beginnt auch für die Spieler eine neue Zeitrechnung. Da will sich jeder zeigen. Wir sind auf jeden Fall gewarnt und müssen alles reinhauen, um in Ahlen erfolgreich sein."

... die Personallage: "Gino Windmüller, Dildar Atmaca und Ali Barak fallen aus. Brian Campman ist aktuell im Teil-Training. Vielleicht reicht es für ihn für das Aachen-Spiel. Kelvin Lunga und Mergim Fejzullahu mussten am Donnerstag auch kürzer treten, aber ich denke, dass sie am Freitag wieder im Training sein werden. Jetzt warten wir noch auf die Spielberechtigung für Orhan Ademi. Ich hoffe, dass er dann auch eine Alternative für Samstag für den Kader sein wird."