1. FC Düren: Gipfeltreffen in Köln - "Schommers hat aus uns ein echtes Team geformt"

Der 1. FC Düren reist am Freitag zum Gipfeltreffen zu Fortuna Köln. Wir haben mit dem Kapitän des Spitzenreiters gesprochen.

Der Tabellenführer reist zum Zweiten der Liga: Der 1. FC Düren spielt am Freitag (27. Oktober, 19.30 Uhr) bei Fortuna Köln. Wer hätte diese Konstellation nach zwölf Spielen in der Regionalliga-West-Saison 2023/2024 erwartet? Wohl niemand!

"Dass es so gut läuft, ist für uns auch überraschend. Aber wir haben uns das alles sehr hart erarbeitet und verdient", betont Adam Matuschyk.

Der ehemalige Bundesligaspieler und heutige Kapitän des Viertliga-Primus verrät auch, warum die Dürener so stark in dieser Saison sind.

Matuschyk: "Unser Ex-Trainer Boris Schommers hat aus uns ein echtes Team geformt. Ich hatte schon viele Trainer in meiner Karriere, kann aber hier geradeaus sagen, dass die Arbeit von Boris Schommers in Düren einfach überragend war. Und seine Nachfolger, die zum Trainerteam unter ihm gehörten, setzen diese tolle Arbeit toll fort."

Da haben wir dann auch die Spiele gegen Fortuna Köln, Aachen und Wuppertal hinter uns gebracht. Danach werden wir sehen, wo wir wirklich stehen Adam Matuschyk

Bei solch einer positiven Stimmung dürfte für die Dürener doch auch einiges Richtung 3. Liga gehen - oder Herr Matuschyk? "Da sollten wir alle demütig und ruhig bleiben. Nach zwölf Spielen ist noch niemand aufgestiegen. Diese Frage können Sie mir gerne noch einmal nach dem Schalke-II-Spiel, der letzten Partie vor der Winterpause, stellen. Da haben wir dann auch die Spiele gegen Fortuna Köln, Aachen und Wuppertal hinter uns gebracht. Danach werden wir sehen, wo wir wirklich stehen", antwortet der 21-malige polnische Nationalspieler.

Am Freitag geht es nach Köln. Die Fortuna wartet. Matuschyk erwartet ein enges Duell, in dem am Ende "nur Kleinigkeiten entscheiden werden". "Freitagabend, Flutlicht, Kölner Südstadion - einfach geil. Dafür arbeiten wir so hart, um solche Highlights zu erleben", sagt Matuschyk.

Einen Tag nach dem Regionalliga-West-Gipfeltreffen findet in der 3. Liga der Ruhrpott-Schlager zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen statt. Matuschyks Ex-Trainer Schommers will mit den Zebras dann den ersten Sieg einfahren.

Adam Matuschyk, der ehemalige Profi des 1. FC Köln, macht den MSV-Fans Hoffnung: "Auf Strecke wird Schommers den MSV da unten herausbringen. Er ist ein top Trainer, der aber auch Zeit braucht. Ich denke, dass Duisburg schon im Derby gegen Essen eine große Chance auf einen Sieg hat. Es ist das dritte Spiel von Schommers. Ich hoffe für ihn, dass sich hier auch der Spruch, nachdem aller guten Dingen drei sind, behauptet."