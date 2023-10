Schalke: Mit drei Profis - U23 setzt Erfolgsserie fort

Die U23 des FC Schalke 04 hat den nächsten Sieg eingefahren. Unterstützung gab es dabei von drei Spielern aus dem Zweitliga-Kader.

Vier Spiele ungeschlagen, drei davon gewonnen: Es lief zuletzt bei der U23 des FC Schalke 04. Am zwölften Spieltag setzten die Königsblauen diese Erfolgsserie fort. Mit 3:1 setzten sie sich im Heimspiel gegen den SV Lippstadt durch.

Zuletzt erhielten die Gelsenkirchener Unterstützung aus dem Profikader von Soichiro Kozuki, der auch als Torschütze glänzte. Am Sonntag stand der Japaner aber wieder im Zweitliga-Aufgebot gegen den Karlsruher SC (0:3).

Dafür durfte sich U23-Trainer Jakob Fimpel über drei andere Aushilfen freuen. Sowohl Sturmtalent Keke Topp als auch Blendi Idrizi und Niklas Tauer sollten Spielpraxis in der Regionalliga sammeln und standen daher in der Startelf.

An der Tatsache, dass Schalke zunächst in Rückstand geriet, konnte das Trio nichts ändern. Gerrit Kaiser traf in der Anfangsphase für Lippstadt (8.). Lange dauerte es nicht, ehe sich die Gastgeber von diesem Schock erholten.

Nelson Amadin erzielte den Ausgleich (17.). Nur kurz darauf verwertete Idrizi eine Flanke (21.). 2:1 für S04. Innerhalb von nur vier Minuten drehte das Fimpel-Team das Spiel. Das kam ihm sichtbar entgegen.

Denn von der Lippstädter Offensive war trotz Rückstand nicht viel zu sehen, die Gäste legten den Hauptfokus weiterhin auf ihre Defensive. Und das erfolgreich, denn nur hier und da kam Schalke zu Chancen. In der Nachspielzeit belohnten sie sich mit dem 3:1 durch Joey Müller (90.+3).

Neben dem Sieg erfreulich für die Knappen: Pierre-Michel Lasogga feierte nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback, wurde kurz vor Schluss eingewechselt. Derweil sah Lippstadts Kaiser Gelb-Rot (89.).

So geht Schalke als Tabellenfünfter mit einem Punkt Vorsprung in das schwierige Gastspiel bei Rot-Weiß Oberhausen am kommenden Sonntag (14 Uhr, RS-Liveticker). Lippstadt bleibt im Tabellenkeller auf Rang 15 und empfängt am kommenden Freitag den SV Rödinghausen.

Schalke II - SV Lippstadt 3:1

Schalke: Paris - van der Sloot (88. Anubodem), Boboy, Talabidi, Müller, Albutat, Idrizi (80. Poepperl), Kaparos (88. Giesen), Tauer, Amadin (73. Ivan), Topp (88. Lasogga)

Lippstadt: Westphal - Cirak (46. Zimpel), Allmerot, Holtkamp, Demirarslan, J. Munsters, Lee (74. Franke), Ufuk, Ömek, Kaiser, N. Munsters

Tore: 0:1 Kaiser (8.), 1:1 Amadin (17.), 2:1 Idrizi (21.)

Schiedsrichter: Felix May

Zuschauer: 250