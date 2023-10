Alemannia Aachen: Brasnic über "geisteskranken" Support und der aktuellen Formstärke

Alemannia Aachen befindet sich nach einem schwachen Saisonstart auf dem Vormarsch. Unter Heiner Backhaus verlor der TSV noch kein Spiel und schließt langsam zur Spitze auf.

Das 4:1 gegen Rot Weiss Ahlen am 12. Spieltag der Regionalliga West verdeutlichte, dass Alemannia Aachen momentan auf einer Erfolgswelle schwimmt. Der holprige Saisonauftakt samt Trainerwechsel nach vier Ligaspielen scheint langsam zu verblassen.

Unter den Torschützen gegen RWA war auch Marc Brasnic, der in der 79. Spielminute einen Foulelfmeter verwandelte.

Doch der Goalgetter der Alemannia (sechs Saisontreffer) sah ein knapperes Spiel, als es das Endresultat vermuten lässt: "Es wurde zwischendurch schon eng. Die Platzbedingungen waren nicht die besten und in der ersten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel."

Wie sein Trainer Heiner Backhaus lobte Brasnic die Leistung der Aachener im zweiten Durchgang: "In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft dann Charakter gezeigt und wir haben 4:1 gewonnen. Am Ende ist das Ergebnis vielleicht zu hoch, weil Ahlen es nicht schlecht gemacht hat, aber wir gehen trotzdem als verdienter Sieger nach Hause."

Die Auswärtsspiele fühlen sich nicht an wie Auswärtsspiele. Die Stimmung in Ahlen und auch schon in Düsseldorf und gegen Fortuna Köln war geisteskrank. Die Fans pushen uns nach vorne und ich denke das sieht man auch auf dem Platz. Marc Brasnic

Der 27-Jährige hatte zuletzt mit einer Verletzung zu kämpfen und feierte erst am vergangenen Spieltag gegen Wegberg-Beeck sein Comeback, wo er auch gleich netzte. "Ich war fast drei Wochen raus mit Rückenproblemen, das war keine einfache Geschichte. Ich musste erstmal wieder reinkommen und trainiere seit der letzten Woche wieder komplett mit. Noch hat es nicht für einen Startelfeinsatz gereicht. Manchmal muss man auch von der Bank kommen und Gas geben, das funktioniert ganz gut", erzählte der Stürmer.

Am kommenden Wochenende empfangen die Aachener den SC Paderborn II im Tivoli (28. Oktober, 14 Uhr). Seitdem Trainer Heiner Backhaus am Ruder ist, holten die Kaiserstädter vier Siege aus sechs Partien. Brasnic möchte mit seinem Team an die Ergebnisse der letzten Wochen anknüpfen: "Wir sind gerade richtig gut drauf und seit mittlerweile acht Spielen ungeschlagen. Jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen. Trotzdem muss man von Spiel zu Spiel denken. Dann schauen wir, wo wir am Ende landen."

Auf die lautstarke und zahlreiche Unterstützung der Fans können sich die Aachener sicher wieder verlassen. "Die Auswärtsspiele fühlen sich nicht an wie Auswärtsspiele. Die Stimmung in Ahlen und auch schon in Düsseldorf und gegen Fortuna Köln war geisteskrank. Die Fans pushen uns nach vorne und ich denke das sieht man auch auf dem Platz", schwärmte Brasnic.