RL West: Bocholt spricht "vom bisher stärksten Gegner", Köln "von großartiger Atmosphäre"

Der 1. FC Bocholt hat das Spitzenspiel in der Regionalliga West gegen Fortuna Köln für sich entschieden. Mit 2:1 gewann der 1. FC am heimischen Hünting gegen die Kölner.

"Egal, ob der Sieg glücklich oder verdient ist, wir haben ein Spitzenspiel gewonnen. Wir werden immer wieder als Überraschung bezeichnet, Überraschungen gibt es zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wenn du nach dem zwölften Spieltag da oben stehst, ist das verdient", sagte ein stolzer Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt, nach dem 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Fortuna Köln. Der Lohn: Bocholt ist Zweiter!

Davor rangiert nur der 1. FC Düren, hinter Bocholt steht nun Ex-Spitzenreiter Fortuna Köln. Der Trainer der Gäste aus dem Rheinland zeigte sich nach der Niederlage am Hünting verständlicherweise enttäuscht.

"Wir sind hierhergekommen, um zu gewinnen. So sind wir auch von der ersten Minute an aufgetreten. Wir haben den Gegner durch ein mutiges, aggressives Pressing zu vielen langen Bällen gezwungen. In dieser Phase hatten wir zwei große Chancen", sagte Markus von Ahlen.

Der Fortuna-Trainer wusste auch den Gegner zu loben: "Kleinigkeiten haben am Ende das Spiel entschieden. Die Hereingabe von Jan Holldack beim 0:1 war sehr gut. Auch Marvin Lorch trifft den Ball optimal, das war ein schönes Tor. In einer hektischen Phase kriegen wir sofort das 0:2. Danach haben wir uns gesammelt. Und dass getan, was du dann noch machen kannst. Leider hat es nicht mehr zum Ausgleich gereicht. Es war ein intensives Spiel mit einer großartigen Atmosphäre, auch ein bisschen hitzig, aber das ist in Ordnung."

2375 Zuschauer, davon rund 200 Fans aus Köln, waren gekommen, um das Spitzenspiel der Regionalliga West zu verfolgen. Auch Bocholts Hirsch bedankte sich bei den Anhängern für eine Top-Regionalliga-Atmosphäre. Hirsch: "Wir haben gegen den bisher stärksten Gegner gespielt. Aber hier zuhause wollen wir unser Spiel gewinnen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann sehr leidenschaftlich gespielt und auch das Publikum mitgenommen. Die Fans haben uns extrem getragen."