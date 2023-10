Regionalliga West: Große Kulisse sieht Sieg des 1. FC Bocholt im Spitzenspiel

Der 1. FC Düren und 1. FC Bocholt bleiben die Überraschungsmannschaften der laufenden Regionalliga-West-Saison. Nunmehr stehen die Klubs auf Platz eins und zwei der Tabelle.

Sollte sich jemand unter der Woche gefragt haben, warum die Verantwortlichen des 1. FC Bocholt frühzeitig bekanntgaben, dass der Verein sich definitiv um die Lizenz für die 3. Liga bewerben wird, folgte am Wochenende die Antwort.

Der Bocholter Wahnsinn geht weiter und dem 1. FC ist in dieser Saison einfach alles zuzutrauen! Am Samstag (21. Oktober) besiegten die Münsterländer vor 2375 Fans, davon 200 Anhänger der Fortuna, am heimischen Hünting den bisherigen Tabellenführer Fortuna Köln mit 2:1. Die ehemaligen Rot-Weiß Oberhausen-Spieler Marvin Lorch und Jan Wellers schossen die Tore für das Team von Erfolgstrainer Dietmar Hirsch. Jonas Scholz erzielte in der 71. Minute das 1:2 für die Fortuna.

Durch den Sieg rückte Bocholt auf Platz zwei vor. Neuer Spitzenreiter ist der 1. FC Düren nach dem 5:0-Erfolg über die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Nach zwölf Spieltagen führen Düren und Bocholt die Tabelle in der Regionalliga West an - Wahnsinn!

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt, sagte in Bezug auf den Drittliga-Lizenzantrag: "Wir sind demütig genug zu wissen, dass wir erst ein Drittel der Saison gespielt haben und die Spielzeit noch lang ist. Primäres Ziel ist und bleibt für uns auch der Klassenerhalt. Doch die Mannschaft zwingt uns dazu, auch vermeintlich unmögliche Szenarien durchzuspielen. Deshalb haben wir uns auch durch den Rückhalt unserer Sponsoren dazu entschieden, uns für die 3. Liga-Lizenz zu bewerben."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Bocholt: Fox - Janssen, Wellers, Beckert, Frenkert - Shubin (63. Atmaca, 77. Mesic), Akritidis (88. Barak), Stojanovic, Holldack - Fakhro, Lorch

Fortuna Köln: Weis - Scholz, Langer, Lanius - Batarilo (64. Mika), Stanilewicz (46. Matter), Hölscher (86. Sarpei), Kegel, Budimbu - Steinkötter, Demaj (64. Breitfelder)

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis

Tore: 1:0 Lorch (51.), 2:0 Wellers (54.), 2:1 Scholz (71.)

Zuschauer: 2375

Gelbe Karten: Stojanovic - Kegel, Batarilo