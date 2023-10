In der Regionalliga-Saison 2014/15 feierte der FC Kray zwei sensationelle Siege gegen Rot-Weiss Essen. Weisse noch?

Mit 74 Punkten wurde der FC Kray 2014 Tabellenzweiter in der Oberliga Niederrhein. Weil der damalige Meister SV Hönnepel-Niedermörmter allerdings freiwillig auf den Aufstieg verzichtete, rückten die Krayer nach und feierten nach nur einem Jahr die sensationelle Rückkehr in die Regionalliga West. "Dass wir überhaupt zum zweiten Mal in die Regionalliga aufgestiegen sind, war schon ein Riesen-Erfolg", erinnert sich Ilias Elouriachi im RevierSport-Gespräch.

Der heute 31-jährige Offensivspieler erlebte beide Aufstiege mit, erzielte 2012 in der Aufstiegsrelegation sogar zwei Treffer gegen den KFC Uerdingen und steuerte auch bei der Rückkehr in die Viertklassigkeit acht Tore bei. Insgesamt schnürte Elouriachi von 2007 bis 2021 die Schuhe für seinen Herzensverein und absolvierte über 200 Pflichtspiele. Er ist längst eine Legende des Klubs.

In der besagten Saison 2014/15, der zweiten Regionalliga-Spielzeit der Vereinsgeschichte, schaffte der FCK den Klassenerhalt und sorgte für eine große Sensation. Und nicht nur das: Kray besiegte den großen Stadtnachbarn Rot-Weiss Essen gleich zweimal an der Hafenstraße. Auf den 4:2-Erfolg im Hinspiel vor 7128 Zuschauern, folgte in der Rückrunde ein 1:0-Sieg (8756 Zuschauer). Der Amateurklub war tatsächlich im sportlichen Vergleich die Nummer eins der Stadt.

Elouriachi stand in beiden Spielen in der Startelf und blickt zurück: "Die Spiele gegen Rot-Weiss Essen realisieren wir erst jetzt. Klar, haben wir bei den Siegen auch gefeiert ohne Ende, aber jetzt wo die Zeit vergangen ist, weiß man, dass das einer der größten Erfolge des Vereins war. Fast der gesamte Essener Amateurbereich war damals vor Ort. Was bei uns in der Fankurve abging, war der absolute Wahnsinn. Der 4:2-Sieg im Hinspiel war ja offiziell sogar unser Heimspiel."

Auch an eine Anekdote aus dem Rückspiel erinnert sich der Edeltechniker noch ganz genau: "Wir gewinnen da durch ein Traumtor von Ömer Akman mit 1:0. Danach mussten wir noch eine Stunde in der Kabine bleiben, weil die RWE-Fans die Kabine stürmen wollten. Was für ein Gefühl. Viele von uns waren ja selbst RWE-Fans."

Doch nicht nur die beiden Siege gegen Rot-Weiss Essen waren für Elouriachi prägende Erlebnisse, wie der gebürtige Essener erklärt: "Wir haben in dieser Saison auch vier Punkte gegen Alemannia Aachen geholt. Am Tivoli, in diesem tollen Stadion, spielen wir 1:1 und unser Heimspiel gewinnen wir 1:0. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise glaubt dir das ja kein Mensch, dass wir als FC Kray vier Punkte gegen Aachen geholt haben."

Über allem stand für den heutigen Landesligisten aber natürlich der Klassenerhalt in der Saison 2014/15 – ein absolut historischer und einmaliger Erfolg.

So kommt Ilias Elouriachi zu folgendem Fazit: "Was wir in der Saison abgerissen haben, das wird so schnell keiner toppen. Für unsere Verhältnisse war es wirklich das Maximum, was wir erreichen konnten. Wir haben den Klassenerhalt sensationell geschafft und sind zudem noch ins Niederrheinpokal-Halbfinale eingezogen. Da haben wir leider gegen RWE verloren, sonst wäre es der dritte Sieg in einer Saison gewesen. Ich bin stolz darauf, was wir damals erreicht haben."