Regionalliga: Aufstiegsanwärter trennt sich von seinem Trainer

Trainerwechsel in der Regionalliga. Nach RS-Infos gehen der SV Rödinghausen und sein Coach getrennte Wege.

Der SV Rödinghausen hat sich in der Regionalliga West von Trainer Carsten Rump und Co-Trainer Massimilian Porcello getrennt. Die RS-Meldung bestätigte der Klub inzwischen.

Rump hatte noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Im Sommer stand er noch bei Drittligisten auf dem Zettel, jetzt konnte er die Erwartungen in Rödinghausen nicht erfüllen.

Bereits seit einigen Wochen ist das Trainer-Thema beim SVR auf dem Tisch. Mitte September hatte Rödinghausens Geschäftsführer Sport Alexander Müller nach dem 0:1 gegen Alemannia Aachen, damals die fünfte Niederlage am siebten Spieltag, betont: "Wir wissen doch auch, dass das zu wenig ist. Wir verlieren durch einen perfekten Freistoß von Anton Heinz. Sonst haben wir in der 2. Halbzeit gedrückt, leider nur nicht getroffen. Was soll ich den Spielern oder dem Trainerteam vorwerfen? Der Wille ist da, der Einsatz auch, im Training arbeiten alle sehr fleißig. Nach dem Spiel sehe ich nur verärgerte und enttäuschte Gesichter. Da könnte jeder gefühlt kotzen. Das sind wichtige Dinge, die ich sehe und deshalb gibt es auch keinen Grund etwas zu verändern."

Das sehen sie nun offenbar anders in Rödinghausen. Vier Partien und zwei Niederlagen später ist das Fass übergelaufen. Denn für einen der Aufstiegsfavoriten läuft es nur im Westfalenpokal. Hier steht der SVR nach Siegen über die SpVg Steinhagen, den TSV Oerlinghausen und den SC Rot Weiß Maaslingen im Viertelfinale.

In der Liga klappt hingegen kaum etwas. Nach dem 0:1 beim SC Wiedenbrück steht Rödinghausen nach elf Spieltagen nur auf Rang zwölf. Zum Ersten beträgt der Rückstand bereits satte elf Punkte.

Sportchef Alexander Müller erklärte nach dem Rump-Aus: "Wir haben mit Carsten und Massi eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt, nachdem sie in einer schwierigen Situation zu uns gekommen sind. Wir schätzen beide sehr, weshalb uns diese Entscheidung alles andere als leichtgefallen ist. Nach einer ausgiebigen Analyse der sportlichen Entwicklung sind wir jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass es richtig ist, mit einer Veränderung auf der Trainerposition neue Impulse zu setzen. Wir bedanken uns bei Carsten und Massi für ihren Einsatz und wünschen beiden für ihren weiteren beruflichen wie privaten Weg alles Gute."

Am Samstag (14 Uhr) geht es für Rödinghausen nun gegen die SSVg Velbert, ein neuer Trainer soll zeitnah vorgestellt werden. Bis dahin werden Interimsweise U23-Trainer Jan Stromberg und sein Co-Trainer Lennard Warweg die Mannschaft übernehmen.