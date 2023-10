1. FC Düren: Top-Scorer Goden über seinen Lauf und den plötzlichen Trainerwechsel

Der 1. FC Düren sorgt als Tabellenzweiter weiterhin für Furore. Mitverantwortlich für den Aufschwung seines Klubs ist Angreifer Kevin Goden, der Top-Scorer der Liga.

Vor der Saison hätten vermutlich die wenigsten Fans und Experten damit gerechnet, dass der 1. FC Düren nach elf Spieltagen auf dem zweiten Platz in der Regionalliga West steht. Nach der knappen 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Rot-Weiß Oberhausen konnte Düren in Gütersloh wieder jubeln und feierte einen 3:1-Erfolg.

Der FCD ist die Mannschaft der Stunde und begeistert mit seinem Offensivfußball. 23 Treffer konnten die Dürener bislang erzielen. Das sind gemeinsam mit den zweiten Mannschaften von Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach die meisten Tore der Liga. Sieben davon gehen auf das Konto von Kevin Goden, der auch beim 3:1-Auswärtssieg gegen den FC Gütersloh wieder einmal netzte.

Dazu lieferte der 24-Jährige den Assist zum 3:1 und steht damit bereits bei zwölf Scorerpunkten (sieben Tore, fünf Vorlagen), das ist Liga-Bestwert. Goden bleibt aber bescheiden: "Ich fühle mich einfach wohl in der Mannschaft und bekomme von meinen Mitspielern und vom Trainerteam das Vertrauen. Irgendwie läuft es gerade bei mir, aber das ist auch eine Mannschaftsleistung. Wenn die Jungs mich nicht bedienen, dann kann ich die Tore auch nicht machen."

Für den ehemaligen deutschen U19-Nationalspieler (ein Länderspiel) ist vor allem die geschlossene Leistung als Team einer der Gründe dafür, wieso er in dieser Saison so häufig trifft: "Wenn ich den Ball tief bekomme, dann nehme ich Fahrt auf und spiele meine Geschwindigkeit aus oder ich versuche per Kopf ein Tor zu erzielen. Das sind meine Qualitäten. Gerade läuft es so gut, weil mich die Mannschaft so gut in Szene setzt und wir als Kollektiv harmonieren."

Das kam relativ aus dem Nichts. Ein oder zwei Tage nach dem Oberhausen-Spiel wurde uns das mitgeteilt. Kevin Goden über den Abschied von Boris Schommers

Auch bei Julian Hesse, Coach des FC Gütersloh, machte Goden Eindruck nach dem 3:1-Sieg der Dürener über den FCG: "Ich habe bisher noch keinen Spieler in dieser Liga gesehen, der nur ansatzweise an dieses Niveau herankommt. Unfassbar, was er für ein Tempo hat, wie er die Bälle festmacht, was er für einen Abschluss hat und wie gut er in der Luft ist."

Der Dreier in Gütersloh war keine Selbstverständlichkeit nach einer schwierigen Woche für die Dürener, die den plötzlichen Weggang von Trainer Boris Schommers hinnehmen mussten. Auch für Goden kam das alles überraschend: "Das kam relativ aus dem Nichts. Ein oder zwei Tage nach dem Oberhausen-Spiel wurde uns das mitgeteilt."

Der FCD-Angreifer ist froh über die Reaktion, die sein Team gezeigt hat. Er wünscht seinem Ex-Trainer nur das Beste für die Zukunft: "Das ist Fußball, es geht alles sehr schnell in diesem Geschäft. Wir sind aber dem Trainer nicht böse, ich denke, jeder hätte die Chance genutzt, in eine höhere Liga zu wechseln. Von daher wünschen wir ihm alles Gute und man sieht sich immer zweimal im Leben."